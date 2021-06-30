Украина может повторить судьбу Югославии
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Украина может повторить судьбу Югославии

9:30:476/30/2021Фото: Pixabay
0

Распад на четыре части предрек стране бывший депутат Верховной Рады

В Украине может произойти раскол страны

Евгений Мураев, работавший ранее в  Верховной Раде, допустил распад Украины на четыре части. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Наш".

- Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина, — отметил бывший депутат.

Западные страны, в том числе Польша, Венгрия и Румыния вкладывают денежные средства в сопредельные украинские территории преследуя собственные интересы, не просто так в стране происходит активная раздача их паспортов — рассказал Мураев.

- Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит, — заявил политик.

О глухоте Зеленского к тем, кто его избирал, ранее говорил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский. По его словам, у украинского президента страх перед «улицей», не способствующий построению успешного государства, пишут РИА Новости.

На 33-м году жизни не стало известного актера России
Чего стоит ожидать всем привитым «Спутником V»
О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
«Самый громкий развод»: Тарасов назвал причину ухода от Бузовой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
распад странысудьба Югославииразделение Украины на 4 части
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы относитесь к Украине?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Украина может повторить судьбу Югославии
    9:30:47 6/30/2021
    Украина может повторить судьбу Югославии
    Сильные дни в июле по лунному календарю 2021 для важных изменений и запуска новых дел
    9:20:14 6/30/2021
    Сильные дни в июле по лунному календарю 2021 для важных изменений и запуска новых дел
    Новые рекомендации по вакцинации населения 30 июня выпустил Минздрав
    9:11:27 6/30/2021
    Новые рекомендации по вакцинации населения 30 июня выпустил Минздрав
    В Госдуме призвали наказать драчуна-Кокорина за очередную драку
    8:51:28 6/30/2021
    В Госдуме призвали наказать драчуна-Кокорина за очередную драку
    Сейчас я никто: Пенсионер-ветеран труда пожаловался Путина на лишение надбавки к пенсии
    8:50:02 6/30/2021
    Сейчас я никто: Пенсионер-ветеран труда пожаловался Путина на лишение надбавки к пенсии
    НМИЦ ФПИ Минздрава объявил набор в аспирантуру и ординатуру на базе в Москве
    8:21:42 6/30/2021
    НМИЦ ФПИ Минздрава объявил набор в аспирантуру и ординатуру на базе в Москве
    Что нельзя сажать рядом с клубникой?
    8:20:52 6/30/2021
    Что нельзя сажать рядом с клубникой?
    Героические открытки от дизайнера и стихи с Днём ветеранов боевых действий 1 июля для настоящих героев
    8:10:56 6/30/2021
    Героические открытки от дизайнера и стихи с Днём ветеранов боевых действий 1 июля для настоящих героев
    Путину пожаловались на отказ в детском пособии от 3 до 7 лет: что ответил Минтруд
    8:06:36 6/30/2021
    Путину пожаловались на отказ в детском пособии от 3 до 7 лет: что ответил Минтруд
    Путин: у нас как говорят, если отдыхают люди: "Посидят, посидят, да и выпьют"
    7:51:45 6/30/2021
    Путин: у нас как говорят, если отдыхают люди: "Посидят, посидят, да и выпьют"