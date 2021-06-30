Украина может повторить судьбу Югославии

Евгений Мураев, работавший ранее в Верховной Раде, допустил распад Украины на четыре части. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Наш".
- Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина, — отметил бывший депутат.
Западные страны, в том числе Польша, Венгрия и Румыния вкладывают денежные средства в сопредельные украинские территории преследуя собственные интересы, не просто так в стране происходит активная раздача их паспортов — рассказал Мураев.
- Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит, — заявил политик.
О глухоте Зеленского к тем, кто его избирал, ранее говорил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский. По его словам, у украинского президента страх перед «улицей», не способствующий построению успешного государства, пишут РИА Новости.