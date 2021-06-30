Турция примет с любой российской вакциной
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Турция примет с любой российской вакциной

9:47:066/30/2021Фото: Pixabay
0

Сертификат вакцинации должен быть на английском языке. Документ можно распечатать с сайта госуслуг, республика его также принимает.

Турция с 22 июня принимает россиян
Турция с 22 июня принимает россиян

Турция принимает российских туристов с прививкой любой из зарегистрированных отечественных вакцин, въезд с сертификатом разрешен через 14 дней после второй дозы, сообщили "Интерфаксу" в Минтуризма республики.

-Туристы из России при въезде в Турцию могут представить сертификат о вакцинации любой зарегистрированной российской вакциной. Важно, чтобы турист прошел полный курс вакцинации не позднее, чем за 14 дней до путешествия, - пояснили в министерстве.

Сертификат вакцинации должен быть на английском языке. Документ можно распечатать с сайта госуслуг, республика его также принимает.

Туристы, которые переболели коронавирусом в течение полугода, могут приехать в страну по справке о наличии антител. Непривитым и не переболевшим коронавирусом потребуется предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда в Турцию. Исключение - дети до 6 лет.

Авиасообщение между РФ с Турцией, ограниченное 15 апреля из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, было возобновлено в полном объеме 22 июня. Рейсы, в том числе чартерные, можно выполнять из 32 городов.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 042 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 951 (14,0%) без клинических проявлений.

На 30 июня привиться в России можно:  вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Актриса Вера Сотникова серьезно заболела
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
«Самый громкий развод»: Тарасов назвал причину ухода от Бузовой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Чего стоит ожидать всем привитым «Спутником V»
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
К чему может привести привычка пить воду по утрам
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
вакцинациятурция
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы летите в Турцию с какой прививкой?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Навальный дважды говорил о побеге из "Матросской тишины", заявил ФСИН в суде
    9:41:14 6/30/2021
    Навальный дважды говорил о побеге из "Матросской тишины", заявил ФСИН в суде
    С Днём святых апостолов Петра и Павла 12 июля: защищающие поздравления в стихах
    9:40:21 6/30/2021
    С Днём святых апостолов Петра и Павла 12 июля: защищающие поздравления в стихах
    Украина может повторить судьбу Югославии
    9:30:47 6/30/2021
    Украина может повторить судьбу Югославии
    Сильные дни в июле по лунному календарю 2021 для важных изменений и запуска новых дел
    9:20:14 6/30/2021
    Сильные дни в июле по лунному календарю 2021 для важных изменений и запуска новых дел
    Новые рекомендации по вакцинации населения 30 июня выпустил Минздрав
    9:11:27 6/30/2021
    Новые рекомендации по вакцинации населения 30 июня выпустил Минздрав
    В Госдуме призвали наказать драчуна-Кокорина за очередную драку
    8:51:28 6/30/2021
    В Госдуме призвали наказать драчуна-Кокорина за очередную драку
    Сейчас я никто: Пенсионер-ветеран труда пожаловался Путина на лишение надбавки к пенсии
    8:50:02 6/30/2021
    Сейчас я никто: Пенсионер-ветеран труда пожаловался Путина на лишение надбавки к пенсии
    НМИЦ ФПИ Минздрава объявил набор в аспирантуру и ординатуру на базе в Москве
    8:21:42 6/30/2021
    НМИЦ ФПИ Минздрава объявил набор в аспирантуру и ординатуру на базе в Москве
    Что нельзя сажать рядом с клубникой?
    8:20:52 6/30/2021
    Что нельзя сажать рядом с клубникой?
    Героические открытки от дизайнера и стихи с Днём ветеранов боевых действий 1 июля для настоящих героев
    8:10:56 6/30/2021
    Героические открытки от дизайнера и стихи с Днём ветеранов боевых действий 1 июля для настоящих героев