Турция примет с любой российской вакциной

Турция принимает российских туристов с прививкой любой из зарегистрированных отечественных вакцин, въезд с сертификатом разрешен через 14 дней после второй дозы, сообщили "Интерфаксу" в Минтуризма республики.
-Туристы из России при въезде в Турцию могут представить сертификат о вакцинации любой зарегистрированной российской вакциной. Важно, чтобы турист прошел полный курс вакцинации не позднее, чем за 14 дней до путешествия, - пояснили в министерстве.
Сертификат вакцинации должен быть на английском языке. Документ можно распечатать с сайта госуслуг, республика его также принимает.
Туристы, которые переболели коронавирусом в течение полугода, могут приехать в страну по справке о наличии антител. Непривитым и не переболевшим коронавирусом потребуется предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда в Турцию. Исключение - дети до 6 лет.
Авиасообщение между РФ с Турцией, ограниченное 15 апреля из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, было возобновлено в полном объеме 22 июня. Рейсы, в том числе чартерные, можно выполнять из 32 городов.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 042 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 951 (14,0%) без клинических проявлений.
На 30 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".