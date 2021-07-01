Космические поздравления и открытки для любителей инопланетян в День уфолога и НЛО 2 июля 2021 года

Солнце дарит нам тепло,
В вышине сияя,
День сегодня НЛО
Радостно встречаем.
Всем уфологам желаю
Праздник свой отметить,
Чтобы в жизни повезло
Вам пришельцев встретить.
Пусть признанье к вам придет,
Пусть звучат овации,
Пусть свершится ваш контакт
С другой цивилизацией.
Если вдруг, с чужой планеты, к нам тарелка прилетит,
Вмиг уфолог разберется, и все вопросы разрешит,
Не профессия, а сказка, жди, надейся и мечтай,
А дождешься, непременно, поздравленья получай!
Вас, уфологи планеты поздравляем, счастья вам,
Здоровья, радости, успеха и удачи через край!
Неизведанное ныне
Мы желаем повидать.
Что за яркий лучик света
Ночью видели опять?
«НЛО», — кричим мы хором.
Нам не верят все друзья.
Хоть зовите прокурора,
НЛО увидел я!
В день уфолога желаем
В жизни больше вам чудес.
Пусть огромным, необъятным
Будет счастье до небес!
Всех, кто НЛО так рьяно ищет,
Сегодня поздравляю я.
Надеюсь, что зеленых человечков они отыщут,
И сразу будут радости полны сердца.
Хороших вам деньков и больших денег,
Чтоб все исследования могли провести.
Пускай успех вас обязательно нагонит,
Чтоб много интересного смогли найти.
Источник: pozdravok.ru