Космические поздравления и открытки для любителей инопланетян в День уфолога и НЛО 2 июля 2021 года
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Космические поздравления и открытки для любителей инопланетян в День уфолога и НЛО 2 июля 2021 года

9:20:487/1/2021Фото: pixabay
0

2 июля 2021 - Всемирный день НЛО (день уфолога).

День НЛО

Солнце дарит нам тепло,
В вышине сияя,
День сегодня НЛО
Радостно встречаем.

Всем уфологам желаю
Праздник свой отметить,
Чтобы в жизни повезло
Вам пришельцев встретить.

Пусть признанье к вам придет,
Пусть звучат овации,
Пусть свершится ваш контакт
С другой цивилизацией.

День НЛО

Если вдруг, с чужой планеты, к нам тарелка прилетит,
Вмиг уфолог разберется, и все вопросы разрешит,
Не профессия, а сказка, жди, надейся и мечтай,
А дождешься, непременно, поздравленья получай!
Вас, уфологи планеты поздравляем, счастья вам,
Здоровья, радости, успеха и удачи через край!

День НЛО

Неизведанное ныне
Мы желаем повидать.
Что за яркий лучик света
Ночью видели опять?

«НЛО», — кричим мы хором.
Нам не верят все друзья.
Хоть зовите прокурора,
НЛО увидел я!

В день уфолога желаем
В жизни больше вам чудес.
Пусть огромным, необъятным
Будет счастье до небес!

День НЛО

Всех, кто НЛО так рьяно ищет,
Сегодня поздравляю я.
Надеюсь, что зеленых человечков они отыщут,
И сразу будут радости полны сердца.

Хороших вам деньков и больших денег,
Чтоб все исследования могли провести.
Пускай успех вас обязательно нагонит,
Чтоб много интересного смогли найти.

Источник: pozdravok.ru

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