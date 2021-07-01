С Днём спортивного журналиста 2 июля: уникальные открытки и лучшие поздравления
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С Днём спортивного журналиста 2 июля: уникальные открытки и лучшие поздравления

8:43:347/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day) отмечается во многих странах мира ежегодно 2 июля, начиная с 1995 года.

День спортивного журналиста

У спортивных журналистов
Праздник нынче важный.
С днем профессии тебя,
Мастер репортажей.

Пожелать хочу тебе
Взлетов лишь в работе,
Чтобы в радость были только
Все твои заботы.

День спортивного журналиста

С Международным журналиста днем,
По жизни делай ход конем,
Пускай твой каждый репортаж
Приводит всех в восторг, в кураж,
Желаем только эксклюзива,
Чтобы твой труд всегда ценили
И чтоб прославился вестями,
Спортивными ты новостями.

День спортивного журналиста

Всем спортивным журналистам
Шлю свой пламенный привет,
Вам в профессии желаю
Много плодотворных лет.

Пусть захватывает дело,
Вдохновляет спорт всегда,
Интересно и задорно
Яркие бегут года.

***

Поздравляю с Международным днём спортивного журналиста. Желаю ярко и красочно рассказывать обо всех событиях в мире спорта, желаю также интересно и красиво проживать каждый свой день. Успехов на своём журналистском посту и в личных делах жизни.

Источник: pozdravok.ru

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