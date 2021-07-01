С Днём спортивного журналиста 2 июля: уникальные открытки и лучшие поздравления

У спортивных журналистов
Праздник нынче важный.
С днем профессии тебя,
Мастер репортажей.
Пожелать хочу тебе
Взлетов лишь в работе,
Чтобы в радость были только
Все твои заботы.
С Международным журналиста днем,
По жизни делай ход конем,
Пускай твой каждый репортаж
Приводит всех в восторг, в кураж,
Желаем только эксклюзива,
Чтобы твой труд всегда ценили
И чтоб прославился вестями,
Спортивными ты новостями.
Всем спортивным журналистам
Шлю свой пламенный привет,
Вам в профессии желаю
Много плодотворных лет.
Пусть захватывает дело,
Вдохновляет спорт всегда,
Интересно и задорно
Яркие бегут года.
***
Поздравляю с Международным днём спортивного журналиста. Желаю ярко и красочно рассказывать обо всех событиях в мире спорта, желаю также интересно и красиво проживать каждый свой день. Успехов на своём журналистском посту и в личных делах жизни.
Источник: pozdravok.ru