Календарь самых важных праздников РПЦ с 1 по 15 июля 2021 года
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Календарь самых важных праздников РПЦ с 1 по 15 июля 2021 года

12:20:577/1/2021Фото: pixabay
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7 и 12 июля православные отметят 2 великих праздника.

На июль  выпадает два больших церковных праздника

Помимо многодневного Петрова поста, который в июле продлевается с 1 по 11 число, православные отметят два великих праздника, один из которых является двунадесятым с постоянной датой.

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи Крестителя Господня

Этот праздник занимает одно из главных мест в христианской традиции. Пророку Иоанну посвящено больше всего памятных дней в церкви. Этот ветхозаветный пророк является самым почитаемым в христианстве - не только у православных, но и у католиков.

Мощи Иоанна Крестителя хранятся не только в храмах не только христианских, но и у мусульман. Рождество Предтечи Иоанна отмечают во многих странах, а в некоторых даже - этот день установлен официальным выходным днем.

12 июля - большой праздник день святых апостолов Петра и Павла

Эти апостолы являются самыми почитаемыми в православии, поскольку их вклад в развитие христианства трудно переоценить. Интересно, что эти апостолы никогда во время земных дней жизни Иисуса Христа не встречались между собой и их жизненные пути кардинально отличались друг от друга. После Вознесения Иисуса они встретились и дальше их пути не расходились. Именно к этому празднику православные готовятся духовно, соблюдая Петров пост.

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