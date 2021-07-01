Календарь самых важных праздников РПЦ с 1 по 15 июля 2021 года

Помимо многодневного Петрова поста, который в июле продлевается с 1 по 11 число, православные отметят два великих праздника, один из которых является двунадесятым с постоянной датой.
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи Крестителя Господня
Этот праздник занимает одно из главных мест в христианской традиции. Пророку Иоанну посвящено больше всего памятных дней в церкви. Этот ветхозаветный пророк является самым почитаемым в христианстве - не только у православных, но и у католиков.
Мощи Иоанна Крестителя хранятся не только в храмах не только христианских, но и у мусульман. Рождество Предтечи Иоанна отмечают во многих странах, а в некоторых даже - этот день установлен официальным выходным днем.
12 июля - большой праздник день святых апостолов Петра и Павла
Эти апостолы являются самыми почитаемыми в православии, поскольку их вклад в развитие христианства трудно переоценить. Интересно, что эти апостолы никогда во время земных дней жизни Иисуса Христа не встречались между собой и их жизненные пути кардинально отличались друг от друга. После Вознесения Иисуса они встретились и дальше их пути не расходились. Именно к этому празднику православные готовятся духовно, соблюдая Петров пост.