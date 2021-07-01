Можно ли работать в огороде 1 июля на Ярилин день и зачем втыкать булавку над дверью?
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Можно ли работать в огороде 1 июля на Ярилин день и зачем втыкать булавку над дверью?

10:40:037/1/2021Фото: Pixabay
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Женщинам полагалось сегодня набить матрасы новым чистым сеном - оно сегодня было целебным, а старое сено из матрасов - сжечь вместе с болезнями и неприятностями, которое оно в себя впитало.

поле
В этот день мужчины обязательно косили траву

Сегодня, 1 июля, считался один из самых жарких дней лета. Люи называли его макушкой лета, а среди славян отмечался праздник Ярилин день. Ярило был богом солнца, ему сегодня приносили просьбы о защите урожая и скота, а также о достаточном тепле для сбора хорошего урожая.

Посадочные работы сегодня не приветствовались, поскольку запрещено было работать на земле и металлическими предметами, например с лопатой. Да и по лунному календарю сегодня в 2021 году луна стареет в знаке Овна, который признан неплодородным знаком. А потому посевные и посадочные работы не будут благоприятными.

Женщины посвящали себя уборке и защите дома, а мужчины обязательно отправлялись на покосы - шла горячая пора заготовки сена на зиму.

Женщинам полагалось сегодня набить матрасы новым чистым сеном - оно сегодня было целебным, а старое сено из матрасов - сжечь вместе с болезнями и неприятностями, которое оно в себя впитало. После всех работ по дому и окончанию уборки, проводили защитный ритуал от болезней и для счастья в доме. Для этого над входной дверью вешали к потолку чесночную косу, а прямо над дверью втыкали булавку - это защищало от нечисти и болезней. Далее на стол в большой комнате ставили блюдо с красными яблоками, а на самый верх клали самое большое яблоко, перевязанное атласной лентой.

Во многих регионах сегодня полагалось помянуть усопших и посетить их могилы. А тому, кто хотел узнать свой будущее. нужно было встать на одном берегу реки и внимательно всматриваться на другой берег - так могли возникнуть видения о будущем.

Когда все работы по дому и в поле у мужчин были закончены - готовились к вечерним гуляниям. Обязательно сегодня готовили яичные блюда для угощения. Вечером жгли костры, гуляли, водили хороводы, накрывали общие столы, веселились до самой поздней ночи.

Строгие запреты на Ярилин день

Сегодня нельзя было ходить в дурном настроении, злиться, ругаться и с кем-то ссориться. Особенно нельзя было выяснять отношения мужу и жене - это могло привести к разрыву. Никто не оставался сидеть вечером дома в одиночестве- обязательно гуляли вместе со всеми.

Запрещалось с землей работать металлическими предметами.

Нельзя было плохо говорить о покойниках.

Запрещалось рано ложиться спать, чтобы не гневить солнышко.

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