Пьяный друг запер в гараже 10 приятелей и попытался их заживо сжечь. Умер сам в реанимации
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Пьяный друг запер в гараже 10 приятелей и попытался их заживо сжечь. Умер сам в реанимации

9:45:397/1/2021Фото: pixabay
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По данному факту было возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью.

Мужчина облил гараж бензином и поджег его

В Соликамске скончался мужчина, который пытался заживо сжечь своих знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Как уточнили в ведомстве, он умер в больнице, но расследование уголовного дела продолжается. Ему еще не успели предъявить обвинение, он проходил по уголовному делу в качестве свидетеля.

Напомним, все произошло ночью 26 июня в Соликамске. Там пьяный местный житель облил бензином и пытался поджечь в гараже семерых знакомых мужчин и троих женщин. По данному факту было возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью. При этом, во время ЧП мужчина сам получил серьезные ожоги и был госпитализирован. Кроме него в больницу попали пятеро потерпевших.

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