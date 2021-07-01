Пьяный друг запер в гараже 10 приятелей и попытался их заживо сжечь. Умер сам в реанимации

В Соликамске скончался мужчина, который пытался заживо сжечь своих знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Как уточнили в ведомстве, он умер в больнице, но расследование уголовного дела продолжается. Ему еще не успели предъявить обвинение, он проходил по уголовному делу в качестве свидетеля.
Напомним, все произошло ночью 26 июня в Соликамске. Там пьяный местный житель облил бензином и пытался поджечь в гараже семерых знакомых мужчин и троих женщин. По данному факту было возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью. При этом, во время ЧП мужчина сам получил серьезные ожоги и был госпитализирован. Кроме него в больницу попали пятеро потерпевших.