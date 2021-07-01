Интервью Ксении Собчак с Макаревичем заблокировал Роскомнадзор
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Интервью Ксении Собчак с Макаревичем заблокировал Роскомнадзор

10:09:427/1/2021Фото: Инстаграм
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В полиции считают, что там пропагандируют наркотики.

Интервью Собчак заблокировали за пропаганду наркотиков

Роскомнадзор по требованию полиции внес видеозапись интервью Ксении Собчак с музыкантом Андреем Макаревичем, размещенном на YouTube, в список запрещенной информации. Правоохранители считают, что в данном видео пропагандируют наркотики. В настоящее время доступ к интервью ограничен. Собчак и сама сообщила в своем канале в Телеграм, что ее интервью с Макаревичем "О письмах Путину, гонорарах "Машины" и ЛСД", сделанное в 2019 году, заблокировали.

- В Роскомнадзор поступило требование МВД РФ ограничить доступ к видео, размещенному на видеохостинге YouTube, из-за содержащейся в нем пропаганды наркотических средств. Ссылка на материал была внесена в Единый реестр запрещенной информации, после чего администрация видеохостинга ограничила к нему доступ на территории России", - рассказали в МВД.

Также в полиции напомнили, что "нарушение порядка удаления запрещенных материалов, содержащих информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их приобретения, а также культивирования наркосодержащих растений, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - от 3 миллионов до 8 миллионов рублей".

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