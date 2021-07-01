Есть ли шанс родить здорового ребенка после вакцинации от коронавируса, ответил ученый
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Есть ли шанс родить здорового ребенка после вакцинации от коронавируса, ответил ученый

10:27:537/1/2021Фото: pixabay
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По его словам, вакцина не содержит в себе живого вируса и поэтому безопасна.

Прививка от ковида для беременных безопасна

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, доктор медицинских наук Александр Горелов рассказал о том, что заболевание коронавирусом несет в себе риск развития бесплодия, причем в гораздо большей степени, чем вакцинация. Он отметил, что ни одна из ныне существующих российских вакцин не содержит живого вируса.

- При естественном течении риск бесплодия несопоставимо выше по сравнению с вакцинацией, поскольку ни одна из вакцин в мире, и в России в том числе, живого вируса не содержит. При естественной встрече с вирусом мы можем иметь проблемы с репродуктивной сферой, а при вакцинации, когда мы защищаемся от коронавирусной инфекции, вырабатываем антитела, шансов родить здоровых детей гораздо больше, — отметил он.

Также Горелов сказал, что с женщинами, которые узнали о своей беременности после прививки ничего не происходит, так как в первые три месяца идет закладка всех органов и систем.

По словам медика, во всем мире уже вакцинируют беременны женщин даже в третьем триместре и у них уже родились здоровые дети с выработанным иммунитетом к коронавирусу.

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