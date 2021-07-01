Есть ли шанс родить здорового ребенка после вакцинации от коронавируса, ответил ученый

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, доктор медицинских наук Александр Горелов рассказал о том, что заболевание коронавирусом несет в себе риск развития бесплодия, причем в гораздо большей степени, чем вакцинация. Он отметил, что ни одна из ныне существующих российских вакцин не содержит живого вируса.
- При естественном течении риск бесплодия несопоставимо выше по сравнению с вакцинацией, поскольку ни одна из вакцин в мире, и в России в том числе, живого вируса не содержит. При естественной встрече с вирусом мы можем иметь проблемы с репродуктивной сферой, а при вакцинации, когда мы защищаемся от коронавирусной инфекции, вырабатываем антитела, шансов родить здоровых детей гораздо больше, — отметил он.
Также Горелов сказал, что с женщинами, которые узнали о своей беременности после прививки ничего не происходит, так как в первые три месяца идет закладка всех органов и систем.
По словам медика, во всем мире уже вакцинируют беременны женщин даже в третьем триместре и у них уже родились здоровые дети с выработанным иммунитетом к коронавирусу.