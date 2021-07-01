Особый дар иконы Владимирской иконы Божьей матери: О чем просить святую в праздник 6 июля 2021 года?

Владимирская икона Божией Матери почитается 6 июля ежегодно. Есть еще две даты почитания - 3 июня и 8 сентября. Все даты почитания этой иконы привязаны к датам, когда она спасла народ от вторжения страшных врагов на русскую землю.
Считается, что эту икону написал сам апостол Лука на доске от стола. за которым обедали сама Богородица и младенцем Иисусом на руках и муж ее Иосиф Обручник.
Было написано всего три таких иконы, одна из которых с течением времени из Иерусалима оказалась в Константинополе, где еще позже была подарена русскому князю Юрию Долгорукому. Когда он вернулся в Россию и направился в Москву, у города Владимира конные повозки остановились - кони не хотели двигаться дальше даже после отдыха. Так это событие было расценено, как желание иконы остаться во Владимире, а потому ее стали называть Владимирская икона Божией Матери.
Эта икона с давних времен почитается, как чудотворная. Помимо охранных функций было замечено, что эта икона помогает православным абсолютно во всех просьбах, которые к ней идут от самого чистого сердца и с искренними помыслами. Ей молятся и о помощи, о здравии и об исцелении, о мире в семье, о защите, об укреплении веры. Молиться ей можно не только канонической молитвой, но и своими словами, идущими от сердца.
Молитвы пред иконой Владимирской Божией Матери