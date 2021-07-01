В Новосибирске прямо на тротуаре прохожие нашли мертвую женщину: Сибирячка выпала из окна
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В Новосибирске прямо на тротуаре прохожие нашли мертвую женщину: Сибирячка выпала из окна

10:54:227/1/2021Фото: Инцидент Новосибирск ВК
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В полиции рассказали, что случилось с погибшей.

Прохожие заметили труп рано утром

Сегодня, 1 июля, в Новосибирске произошло серьезное ЧП. Там, на улице Станиславского, рано утром, прямо на тротуаре прохожие обнаружили труп женщины. На месте сразу же вызвали скорую и полицию. Информация о происшествии появилась в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети Вконтакте. Некоторые пользователи предположили, что женщина могла скончаться из-за погодных условий – сегодня в городе очень душно. А другие начали шутить, что во всем виновата вакцина.

Но в ГУ МВД России по Новосибирской области дали официальный комментарий:

- В 8.28 поступила информация в полицию о том, что 40-летняя женщина выпала из квартиры дома по ул. Станиславского. В результате падения женщина получила травмы и скончалась. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и следователи следственного комитета. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в полиции.

В Следственном комитете, свою очередь, сообщили, что Следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска проводится проверка по факту обнаружения на улице Станиславского, 12 тела женщины 1983 года рождения с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. Следователями  регионального следственного управления проводятся проверочные мероприятия. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.

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