В Новосибирске прямо на тротуаре прохожие нашли мертвую женщину: Сибирячка выпала из окна

Сегодня, 1 июля, в Новосибирске произошло серьезное ЧП. Там, на улице Станиславского, рано утром, прямо на тротуаре прохожие обнаружили труп женщины. На месте сразу же вызвали скорую и полицию. Информация о происшествии появилась в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети Вконтакте. Некоторые пользователи предположили, что женщина могла скончаться из-за погодных условий – сегодня в городе очень душно. А другие начали шутить, что во всем виновата вакцина.
Но в ГУ МВД России по Новосибирской области дали официальный комментарий:
- В 8.28 поступила информация в полицию о том, что 40-летняя женщина выпала из квартиры дома по ул. Станиславского. В результате падения женщина получила травмы и скончалась. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и следователи следственного комитета. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в полиции.
В Следственном комитете, свою очередь, сообщили, что Следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска проводится проверка по факту обнаружения на улице Станиславского, 12 тела женщины 1983 года рождения с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. Следователями регионального следственного управления проводятся проверочные мероприятия. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.