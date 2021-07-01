Уборщица из Ярославля призналась Путину, что у нее остается с зарплаты 1500 рублей после оплаты кредита на двоих с сыном

Вчера, 30 июня, состоялась прямая линия с президентом Владимиром Путиным. В ходе которой глава государства ответил на несколько десятков вопросов россиян. Попасть в прямой эфир получилось у жительницы Ярославля, которая пожаловалась президенту, что ей с сыном не на что жить.
Как рассказала женщина, она получает зарплату 12700 рублей, работая уборщицей. От безысходности она взяла кредит и сейчас после погашения ежемесячного платежа у нее остается всего полторы тысячи рублей. При этом, она воспитывает 9-летнего сына, которого нужно собирать в школу.
После этого обращения власти Ярославской области решили помочь женщине справиться со сложной жизненной ситуацией.
- В данный момент выясняем, какими мерами поддержки она уже пользуется или пользовалась. При необходимости профильные подразделения будут подключены для оказания помощи, в том числе консультационной, по мерам поддержки, которые она может получить дополнительно, - отметили в пресс-службе правительства региона.
А Владимир Путин, в ответ на вопрос женщины отметил, что в силу вступил новый закон, , по которому банки не могут взимать в качестве оплаты кредитов деньги, если оставшиеся на счету суммы ниже прожиточного минимума.