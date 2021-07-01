Что категорически нельзя делать в Купальскую ночь 2021, чтобы не потерять свои силы и здоровье
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Что категорически нельзя делать в Купальскую ночь 2021, чтобы не потерять свои силы и здоровье

2:20:477/1/2021Фото: Wikimedia Commons
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Празднование Ивана Купалы начинается вечером 6 июля. Впереди волшебная Купальская ночь. В эту ночь спать запрещалось всем, а потому устраивали народные гуляния и гадания в эту ночь.

Купальская ночь
В эту ночь обязательно гадали

Ежегодно 7 июля православные отмечают Рождество Иоанна Крестителя, а наши предки славяне отмечали в этот день праздник Ивана Купалы. До сих пор многие связывают эти два праздника вместе, полагая, что это один и тот же праздник. Общего у них видят то, что Иоанн Креститель купал своих последователей в реке Иордань, а на Ивану Купалу тоже было много ритуалов, связанных с водой. Главным из которых было купание в открытых водоемах. Помимо прочего с это дня официально по народным традициям разрешалось купание в летний сезон.

Однако, представители церкви говорят, что нельзя смешивать эти два праздника. Один - православный, другой языческий, и ничего общего они между собой не имеют.

Однако традиции празднования Ивана Купалы настолько ярки и насыщенны, что народу сильно полюбились и искоренить их, пожалуй, не получится никогда.

Празднование Ивана Купалы начинается вечером 6 июля. Впереди волшебная Купальская ночь. В эту ночь спать запрещалось всем, а потому устраивали народные гуляния и гадания в эту ночь. На берегах рек и озер жгли большие костры, которые поддерживали до самого утра. Через костер прыгали просто для развлечения, а также для тогою чтобы избавиться от хворей и бед. Влюбленные парами прыгали, чтобы проверить крепость любви - если руки во время прыжка отпускали, значит не быть вместе.

Девушки плели необычные и красивые венки из цветов и трав и пускали из по воде со свечой посередине, чтобы погадать на свое будущее, на суженого и на любовь.

Все искали в эту ночь волшебный цветок папоротника- он мог подарить небывалую удачу поисках земельных кладов и исполнить все желания.

Запреты на Ивана Купалу

Запрещалось совершать первое купание до рассвета. На рассвете же умывались росой и купались в реках.

Спать нельзя было в Купальскую ночь, потому что всех спящих или задремавших могла одолеть нечисть.

Запрещалось есть мясные, молочные и яичные блюда, поскольку в этот день всегда идет Петров Пост. Но в честь Рождества Иоанна Крестителя можно было выпить красного вина и есть рыбу. Но только с утра 7 июля.

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