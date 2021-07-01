Что категорически нельзя делать в Купальскую ночь 2021, чтобы не потерять свои силы и здоровье

Ежегодно 7 июля православные отмечают Рождество Иоанна Крестителя, а наши предки славяне отмечали в этот день праздник Ивана Купалы. До сих пор многие связывают эти два праздника вместе, полагая, что это один и тот же праздник. Общего у них видят то, что Иоанн Креститель купал своих последователей в реке Иордань, а на Ивану Купалу тоже было много ритуалов, связанных с водой. Главным из которых было купание в открытых водоемах. Помимо прочего с это дня официально по народным традициям разрешалось купание в летний сезон.
Однако, представители церкви говорят, что нельзя смешивать эти два праздника. Один - православный, другой языческий, и ничего общего они между собой не имеют.
Однако традиции празднования Ивана Купалы настолько ярки и насыщенны, что народу сильно полюбились и искоренить их, пожалуй, не получится никогда.
Празднование Ивана Купалы начинается вечером 6 июля. Впереди волшебная Купальская ночь. В эту ночь спать запрещалось всем, а потому устраивали народные гуляния и гадания в эту ночь. На берегах рек и озер жгли большие костры, которые поддерживали до самого утра. Через костер прыгали просто для развлечения, а также для тогою чтобы избавиться от хворей и бед. Влюбленные парами прыгали, чтобы проверить крепость любви - если руки во время прыжка отпускали, значит не быть вместе.
Девушки плели необычные и красивые венки из цветов и трав и пускали из по воде со свечой посередине, чтобы погадать на свое будущее, на суженого и на любовь.
Все искали в эту ночь волшебный цветок папоротника- он мог подарить небывалую удачу поисках земельных кладов и исполнить все желания.
Запреты на Ивана Купалу
Запрещалось совершать первое купание до рассвета. На рассвете же умывались росой и купались в реках.
Спать нельзя было в Купальскую ночь, потому что всех спящих или задремавших могла одолеть нечисть.
Запрещалось есть мясные, молочные и яичные блюда, поскольку в этот день всегда идет Петров Пост. Но в честь Рождества Иоанна Крестителя можно было выпить красного вина и есть рыбу. Но только с утра 7 июля.