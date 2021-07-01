Будут ли заморозки в России в конце июле 2021?

Май и июнь не очень порадовали многие регионы из-за температурных качелей, которые то тут, то там возникали по всей России. Были и заморозки и проливные дожди. Дожди были не сильными, но постоянными, например в Сибири. Где-то стояла невыносимая жара, как в Тюменской области, где долгое время не могли потушить природные пожары, которые возникали из-за жаркой и сухой погоды, а обстановка ухудшалась еще и из-за ветра и отсутствия дождей.
Каким будет июль 2021?
Июль практически везде установится невыносимо жарким. Так, в Москве средней температурой месяца станет +32 градуса. Дождей столице не обещают, но вполне возможно, что будут кратковременные грозы, которым, скорее всего, все будут только рады из-за невыносимой жары и духоты.
В Санкт-Петербурге из-за его высокой влажности начнется самая настоящая баня. Влажность, как мы уже сказали, будет оставаться высокой, а к ней добавится дневная температура, не уступающая московской +30...+32 градуса. Ночью облегчения особого также ждать не стоит - температура ночью будет не ниже +22 градусов.
В Татарстане ожидается новый температурный рекорд за последние 145 лет. Температура весь месяц будет держаться на уровне +35...+40 градусов, что вполне может привести к возникновению крупных природных пожаров. Дождей не ожидается весь месяц, а потому всех призывают не посещать леса и не разводить огонь на природе.
Легче всего будет пережить июль в Сибири. Там начало месяца пройдет с показателями +25 градусов тепла, однако примерно к 10 числу столбик термометра тоже покажет +30 градусов, правда продержится такая жара сравнительно недолго - около недели. Конец месяца будет полегче. Средняя температура июля будет +27...+28 градусов.