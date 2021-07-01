Сколько калорий положено потреблять в день мужчине и женщине? Рассчитываем свою дневную норму

Все мы знаем, что каждый продукт содержит в себе некоторое количество калорий. Однако не все знают точно - что же это такое и зачем их количество указывают на упаковке продукта.
Калории - это единицы тепла, которые вырабатываются при расщеплении определенного количества вещества. Изначально этим словом определяли качество угля или дров, чтобы понять, насколько они качественны для обогрева помещения. При разговоре о живом организме стоит понимать количество получаемой с определенным продуктом энергии для обеспечения жизнедеятельности организма.
Определенное количество калорий тратит организм при обычной жизнедеятельности и без дополнительных физических нагрузок. Энергию тратят все органы нашего организма, даже мозг, когда мы спим. Если в организм поступает слишком много калорий, которые мы не успеваем тратить, они начинают откладываться в жировых клетках, создавая запас, который предполагается сжигать позже. Если не наступает дефицита калорий в организме, то и жировые запасы никуда не уходят.
Сколько нужно человеку калорий в день для поддержания оптимальной жизнедеятельности?
Этот показатель зависит от множества факторов. Во внимание берется пол человека (мужчине по умолчанию требуется больше калорий, чем женщине), его вес, рост, физические нагрузки в течение дня, а также особенности обмена веществ в каждом организме.
В среднем считается, что женщина тратит 0,9 калории в 1 час на каждый килограмм своего веса. Мужчина - 1 калорию.
Нельзя сказать, что женщине нужно 1500 калорий в день, а мужчине 1700, например. Для определения вашей нормы калорий нужно воспользоваться специальной общей формулой.
Если вы поставили себе цель начать снижать вес, то вашу суточную норму калорий, высчитанную по формуле, нужно уменьшить на 20 процентов. Либо оставить ее обычной, но начать заниматься больше спортом. Что более благоприятно для организма.
Однако помните, что ниже чем 1200 для женщин и 1600 для мужчин, суточное поступление калорий быть не должно.