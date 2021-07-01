Запрет на массовые мероприятия для кандидатов в депутаты Госдумы отменил губернатор Травников
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Запрет на массовые мероприятия для кандидатов в депутаты Госдумы отменил губернатор Травников

2:24:537/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск.
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В Новосибирской области режим повышенной готовности продлен до 30 сентября.

Запрет на массовые мероприятия сняли для кандидатов в депутаты

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников частично снял ограничительные меры, касающиеся массовых мероприятий в рамках предвыборной кампании. Власти сделали исключение для участников съездов партий и других избирательных объединений принимающих участие в думской. Запрет на массовые мероприятия не распространяется на кандидатов в Госдуму и избирателей, приходящих к ним на встречи, в том числе для создания наказов.

В Новосибирской области режим повышенной готовности продлен до 30 сентября. Он предполагает запрет на массовые мероприятия, если они не проходят «в соответствии с решениями органов государственной власти на уличных оборудованных сценических площадках», при этом они обязательно должны быть посвящены «государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России». В противном случае после отказов муниципальных властей согласовать то или иное мероприятие под предлогом коронавируса правоохранительные органы объявляют их «несанкционированными» и требуют разойтись.

Напомним, что выборы в Госдуму состоятся 19 сентября – это единый день голосования.

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