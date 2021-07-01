Девочка зарезала подростка возле театра. Подробности инцидента
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Девочка зарезала подростка возле театра. Подробности инцидента

2:47:197/1/2021Фото: «Первый в Братске» во «ВКонтакте»
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Ей не понравилось, что тот назвал ее "дурой".

Девушка нанесла смертельный удар ножом

Накануне в Братске произошло ужасающее ЧП. Там ссора между подростками закончилась убийством. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Как стало известно, все произошло возле Братского драматического театра. Там пара подростков – парень и девушка начали ссориться. И в какой-то момент девушка нанесла своему оппоненту удар ножом.

- Возле драматического театра все произошло при моей старшей дочери 7 лет, мы видели, как мальчика скорая забирала, его в машине пытались реанимировать. Очень жаль… что такой творится, - сообщают свидетели случавшегося. – как сказали другие девочки, он обозвал ту, что была с ножом «дурой», она его и порезала.

К сожалению, парня спасти не удалось. На кадрах видео, которое появилась в соцсетях видно, как девушка делает резкий выпад в сторону парня, а потом уходит молодой человек тоже начинает отходить. Но при этом держится за бок. А уже дальше, по словам очевидцев, он упал и потерял сознание. Приехавшим на место медикам оставалось только констатировать смерть юноши.

Сотрудники полиции объявили подозреваемую в розыск, и вскоре ее удалось задержать. Она из неблагополучной семьи и состояла на учете. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

https://youtu.be/O5w5vXLRdgo

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