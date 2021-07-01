Экс-режиссера «Навальный Live» задержали в Шереметьево

Сотрудники Следственного комитета задержали в аэропорту Шереметьево бывшего режиссера YouTube-канала «Навальный Live» Алексея Яковлева. Его самолет приземлился в Москве в прошедшую среду, вечером.
- Меня везут на допрос в Следственный комитет по делу о мошенничестве, — сообщил Яковлев. Также он сообщил, что его уже вызывали на допрос, но он отказался принимать повестку по телефону.
Напомним, в декабре прошлого года следователи возбудили уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. . По версии следствия, он потратил на личные цели 356 млн руб. из собранных 588 млн руб. пожертвований на деятельность курируемых им организаций.В настоящий момент Алексей Навальный отбывает заключение в колонии.