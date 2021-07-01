Экс-режиссера «Навальный Live» задержали в Шереметьево
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Экс-режиссера «Навальный Live» задержали в Шереметьево

3:01:357/1/2021Фото: Фейсбук
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Его повезли на допрос по делу о мошенничестве.

Яковлева задержал Следственный комитет

Сотрудники Следственного комитета задержали в аэропорту Шереметьево бывшего режиссера YouTube-канала «Навальный Live» Алексея Яковлева. Его самолет приземлился в Москве в прошедшую среду, вечером.

- Меня везут на допрос в Следственный комитет по делу о мошенничестве, — сообщил Яковлев. Также он сообщил, что его уже вызывали на допрос, но он отказался принимать повестку по телефону.

Напомним, в декабре прошлого года следователи возбудили уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. . По версии следствия, он потратил на личные цели 356 млн руб. из собранных 588 млн руб. пожертвований на деятельность курируемых им организаций.В настоящий момент Алексей Навальный отбывает заключение в колонии.

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