Остапы Бендеры знают 400 относительно честных способов увода денег у КБУ: как воруют воду жители Бердска

Сегодня, 1 июля, «Курьер. Среда. Бердск» участвовал в рейде, который проводил КБУ Бердска. Отключали незаконные врезки в водопровод. Всё-таки удивительные люди живут в Бердске. Возможность пользоваться бесплатно водой так радует их души. Кубометры воды идут на полив огородов, газонов, воду пьют, моют посуду — и всё это даром. Таких любителей халявы в городе не так много, но есть. На одной только улице, которую сегодня посетили, таких три дома.
Хозяева — люди не бедные. У всех добротные дома. Почему не считают нужным платить — не понятно. Толком объяснить не смог никто. Оправдания самые нелепые — мы не успели оформить. А дом стоит десять лет.
Мастера КБУ неоднократно предупреждали злостных нарушителей, которые самовольно врезались в водопровод, ставили пломбы. Но хитрые бердчане придумывают прекрасные способы увиливать от платы за воду.
В одном из домов незаконную врезку в водопровод просто забетонировали. Хозяева решили, что никто и никогда не отключит их от воды. Ведь люди на что-то рассчитывают, принципиально не оплачивая воду. Пусть другие платят, а мы-то умные.
В одном доме хозяин работает дальнобойщиком, постоянно в дороге, а жена за 10 лет не нашла дорогу в КБУ, чтобы заключить договор. Сегодня написала расписку, что обязательно после обеда будет в конторе КБУ с документами. Воду оставили, пожалели ребенка. Интересно, проснется у мамы и папы совесть?
В коттедже хозяев дома не оказалось. Пломба на незаконном подключении сорвана, водой пользуются. Сегодня дом остался без воды. Мастера КБУ работают аккуратно, жалеют хозяев, ворующих воду, отрезают пока так, чтобы можно было восстановить, надеются на совесть людей.
- Пока будем ещё по-доброму, но терпеть долго не будем. Сейчас все адреса, где проживают незаконные врезчики в водопровод, отслеживаются. На следующей неделе, во вторник, поедем отрезать дома от водопровода тех людей, кто ворует воду, в Новый поселок. Адресов много: улица Тимирязева, Фестивальная, Матросова. Колхозная, Менделеева, Дачная, Сосновая и так далее, - заместитель директора КБУ Виктор Ребиков настроен действовать решительно.
Бригада КБУ тратит время и силы на борьбу с нарушителями закона. Работа не очень приятная и непривычная, люди, которые всегда восстанавливают и ремонтируют, должны ломать. Сколько сэкономили на украденной воде сегодняшние герои, кому и что они показывают своим поведением?