Остапы Бендеры знают 400 относительно честных способов увода денег у КБУ: как воруют воду жители Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Остапы Бендеры знают 400 относительно честных способов увода денег у КБУ: как воруют воду жители Бердска

4:42:097/1/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
0

"На следующей неделе, во вторник, поедем отрезать дома от водопровода тех людей, кто ворует воду, в Новый поселок. Адресов много: улица Тимирязева, Фестивальная, Матросова. Колхозная, Менделеева, Дачная, Сосновая и так далее", - заместитель директора КБУ Виктор Ребиков настроен действовать решительно.

Отрезали дом от водопровода мастера КБУ

Сегодня, 1 июля, «Курьер. Среда. Бердск» участвовал в рейде, который проводил КБУ Бердска. Отключали незаконные врезки в водопровод. Всё-таки удивительные люди живут в Бердске. Возможность пользоваться бесплатно водой так радует их души. Кубометры воды идут на полив огородов, газонов, воду пьют, моют посуду — и всё это даром. Таких любителей халявы в городе не так много, но есть. На одной только улице, которую сегодня посетили, таких три дома.

Хозяева — люди не бедные. У всех добротные дома. Почему не считают нужным платить — не понятно. Толком объяснить не смог никто. Оправдания самые нелепые — мы не успели оформить. А дом стоит десять лет.

Мастера КБУ неоднократно предупреждали злостных нарушителей, которые самовольно врезались в водопровод, ставили пломбы. Но хитрые бердчане придумывают прекрасные способы увиливать от платы за воду.
В одном из домов незаконную врезку в водопровод просто забетонировали. Хозяева решили, что никто и никогда не отключит их от воды. Ведь люди на что-то рассчитывают, принципиально не оплачивая воду. Пусть другие платят, а мы-то умные.

В одном доме хозяин работает дальнобойщиком, постоянно в дороге, а жена за 10 лет не нашла дорогу в КБУ, чтобы заключить договор. Сегодня написала расписку, что обязательно после обеда будет в конторе КБУ с документами. Воду оставили, пожалели ребенка. Интересно, проснется у мамы и папы совесть?

В коттедже хозяев дома не оказалось. Пломба на незаконном подключении сорвана, водой пользуются. Сегодня дом остался без воды. Мастера КБУ работают аккуратно, жалеют хозяев, ворующих воду, отрезают пока так, чтобы можно было восстановить, надеются на совесть людей.

- Пока будем ещё по-доброму, но терпеть долго не будем. Сейчас все адреса, где проживают незаконные врезчики в водопровод, отслеживаются. На следующей неделе, во вторник, поедем отрезать дома от водопровода тех людей, кто ворует воду, в Новый поселок. Адресов много: улица Тимирязева, Фестивальная, Матросова. Колхозная, Менделеева, Дачная, Сосновая и так далее, - заместитель директора КБУ Виктор Ребиков настроен действовать решительно.

Бригада КБУ тратит время и силы на борьбу с нарушителями закона. Работа не очень приятная и непривычная, люди, которые всегда восстанавливают и ремонтируют, должны ломать. Сколько сэкономили на украденной воде сегодняшние герои, кому и что они показывают своим поведением?

Колодец, где осуществлена незаконная врезка в городской водопровод

10 лет пользовались водой владельцы дома, не оплачивая ни копейки

Водой активно пользуются, но не платят

Поливают газон водой, но не платят

В этом колодце незаконная врезка в водопровод

Отрезали дом от воды

Врезаться в водопровод несложно, для особенных сложно сделать это законно

В этом колодце все трубы, назаконно врезанные в водовод хозяева просто забетонировали, чтоб их не отключили

Владельцы дома просто забетонировали незаконное подключение

О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Чего стоит ожидать всем привитым «Спутником V»
Дьяченко госпитализирован: причина названа
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
«Самый громкий развод»: Тарасов назвал причину ухода от Бузовой
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
водопроводкража водынезаконные врезки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему люди воруют воду?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскОстапы Бендеры знают 400 относительно честных способов увода денег у КБУ: как воруют воду жители Бердска
    4:42:09 7/1/2021
    Остапы Бендеры знают 400 относительно честных способов увода денег у КБУ: как воруют воду жители Бердска
    Благоприятные дни по лунному календарю для зачатия в июле 2021 года
    4:20:39 7/1/2021
    Благоприятные дни по лунному календарю для зачатия в июле 2021 года
    В Новосибирске два подростка обворовали 14-летнего мальчика. СК завел уголовное дело
    4:14:58 7/1/2021
    В Новосибирске два подростка обворовали 14-летнего мальчика. СК завел уголовное дело
    В России за сутки на 1 июля рекордный прирост коронавируса - выявили 23 543 зараженных
    3:58:34 7/1/2021
    В России за сутки на 1 июля рекордный прирост коронавируса - выявили 23 543 зараженных
    В Новосибирске полностью ликвидировали сеть "Сибирский гигант". Все торговые центры закрылись
    3:45:34 7/1/2021
    В Новосибирске полностью ликвидировали сеть "Сибирский гигант". Все торговые центры закрылись
    Девять пациентов умерли от коронавируса за сутки на 1 июля в Новосибирской области. Зараженных +178
    3:42:43 7/1/2021
    Девять пациентов умерли от коронавируса за сутки на 1 июля в Новосибирской области. Зараженных +178
    БердскКовидные ужасы Бердска: Лишь два пациента с температурой и кашлем попали к врачу "красной зоны" за три часа в поликлинике №2 Микрорайона
    3:28:24 7/1/2021
    Ковидные ужасы Бердска: Лишь два пациента с температурой и кашлем попали к врачу "красной зоны" за три часа в поликлинике №2 Микрорайона
    НАТО не собирается убирать свои корабли из Черного моря после инцидента с Defender
    3:21:10 7/1/2021
    НАТО не собирается убирать свои корабли из Черного моря после инцидента с Defender
    Будут ли заморозки в России в конце июле 2021?
    3:20:41 7/1/2021
    Будут ли заморозки в России в конце июле 2021?
    Экс-режиссера «Навальный Live» задержали в Шереметьево
    3:01:35 7/1/2021
    Экс-режиссера «Навальный Live» задержали в Шереметьево