НАТО не собирается убирать свои корабли из Черного моря после инцидента с Defender
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НАТО не собирается убирать свои корабли из Черного моря после инцидента с Defender

3:21:107/1/2021Фото: pixabay
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В альянсе считают, что Крым - это Украина, а не Россия.

НАТО оставит свое представительство в Черном море

Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что альянс намерен и дальше сохранять свое представительство в Черном море, несмотря на позицию России по этому вопросу. Об этом он сообщил в интервью одному из грузинских телеканалов. Также он отметил, что Великобритания предоставила НАТО информацию об инциденте с эсминцем, и у альянса есть "полная картина" произошедшего.

- НАТО занимает твердую позицию, когда речь заходит о свободе судоходства и о том, что Крым - это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники по НАТО продемонстрировали свою твердость в отстаивании принципов, которые я перечислил. Россия должна понять, что союзники по НАТО не отступят в этом вопросе, - заявил он.

Напомним, в прошлую среду Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.

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