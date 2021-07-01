В Новосибирске полностью ликвидировали сеть "Сибирский гигант". Все торговые центры закрылись
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске полностью ликвидировали сеть "Сибирский гигант". Все торговые центры закрылись

3:45:347/1/2021Фото: pixabay
0

Последний магазин закрылся вчера, 30 июня.

Сеть Сибирский гигант полностью закрылась

30 июня было последним днем работы крупной торговой сети «Сибирский гигант». В настоящее время сеть закрыла все свои магазины. Почти 25 лет этот ритейлер был одним из главных игроков сибирского рынка.

«Гигант» открыли 16 июля 1996 года - тогда в здании старой автобазы на Автогенной открыли магазин-склад торгового дома Гулливер. Его площадь составила всего 300 квадратов – примерно столько сейчас занимает небольшая Пятерочка. Но тогда магазинов самообслуживания почти не было, поэтому торговля начала набирать обороты. Дальше ритейлер начал открывать десятки магазинов, создавал даже отдельные торговые сети по типу «Горожанки». Магазины пользовались популярностью, а прибыль владельцев росла.

Но со временем в область вошли федеральные сети и популярность Гиганта стала падать. Уже в 2019 году компания получила по итогам года чистый убыток. Это было впервые. А как только возле Горожанок и Мегасов стали открываться Пятерочки и Магниты, владельцы поняли, что это конец. Поэтому уже в 2020 году торговые точки гиганта начали закрываться. Казалось бы, простая оптимизация. Но нет, темпы закрытия росли с каждым месяцем. Сначала перестали работать сразу несколько «Горожанок», потом закрыл свои двери первый гипермаркет (на Мочищенском шоссе). 13 июня перестал работать «Мегас» на площади Карла Маркса. А уже 1 июля сеть полностью прекратила работу.

Отметим, что на месте Торгового центра Гигант на Большевистском шоссе 28 июня открылся новый гипермаркет Леруа Мерлен.

Норкин в очередной раз рассмешил студию анекдотом про QR-коды
К чему может привести привычка пить воду по утрам
Повторная вакцинация: что об этом говорит иммунолог
«Было жестоко по отношению к нам»: Андерссон высказался об игре
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
Норкин в очередной раз рассмешил студию анекдотом про QR-коды
Газ в Европе подорожал из-за «Газпрома»
«Всё равно хуже не будет»: смелые слова Тарасовой о Черчесове
ликвидациязакрытие магазинаторговая сеть
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сожалеете о закрытии?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Девять пациентов умерли от коронавируса за сутки на 1 июля в Новосибирской области. Зараженных +178
    3:42:43 7/1/2021
    Девять пациентов умерли от коронавируса за сутки на 1 июля в Новосибирской области. Зараженных +178
    БердскКовидные ужасы Бердска: Лишь два пациента с температурой и кашлем попали к врачу "красной зоны" за три часа в поликлинике №2 Микрорайона
    3:28:24 7/1/2021
    Ковидные ужасы Бердска: Лишь два пациента с температурой и кашлем попали к врачу "красной зоны" за три часа в поликлинике №2 Микрорайона
    НАТО не собирается убирать свои корабли из Черного моря после инцидента с Defender
    3:21:10 7/1/2021
    НАТО не собирается убирать свои корабли из Черного моря после инцидента с Defender
    Будут ли заморозки в России в конце июле 2021?
    3:20:41 7/1/2021
    Будут ли заморозки в России в конце июле 2021?
    Экс-режиссера «Навальный Live» задержали в Шереметьево
    3:01:35 7/1/2021
    Экс-режиссера «Навальный Live» задержали в Шереметьево
    Девочка зарезала подростка возле театра. Подробности инцидента
    2:47:19 7/1/2021
    Девочка зарезала подростка возле театра. Подробности инцидента
    Запрет на массовые мероприятия для кандидатов в депутаты Госдумы отменил губернатор Травников
    2:24:53 7/1/2021
    Запрет на массовые мероприятия для кандидатов в депутаты Госдумы отменил губернатор Травников
    Что категорически нельзя делать в Купальскую ночь 2021, чтобы не потерять свои силы и здоровье
    2:20:47 7/1/2021
    Что категорически нельзя делать в Купальскую ночь 2021, чтобы не потерять свои силы и здоровье
    Мэр Собянин объявил ревакцинацию от коронавируса каждые полгода с 1 июля 2021 в Москве
    2:04:56 7/1/2021
    Мэр Собянин объявил ревакцинацию от коронавируса каждые полгода с 1 июля 2021 в Москве
    Турция примет туристов из России с любой отечественной прививкой
    1:33:13 7/1/2021
    Турция примет туристов из России с любой отечественной прививкой