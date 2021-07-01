В Новосибирске полностью ликвидировали сеть "Сибирский гигант". Все торговые центры закрылись

30 июня было последним днем работы крупной торговой сети «Сибирский гигант». В настоящее время сеть закрыла все свои магазины. Почти 25 лет этот ритейлер был одним из главных игроков сибирского рынка.
«Гигант» открыли 16 июля 1996 года - тогда в здании старой автобазы на Автогенной открыли магазин-склад торгового дома Гулливер. Его площадь составила всего 300 квадратов – примерно столько сейчас занимает небольшая Пятерочка. Но тогда магазинов самообслуживания почти не было, поэтому торговля начала набирать обороты. Дальше ритейлер начал открывать десятки магазинов, создавал даже отдельные торговые сети по типу «Горожанки». Магазины пользовались популярностью, а прибыль владельцев росла.
Но со временем в область вошли федеральные сети и популярность Гиганта стала падать. Уже в 2019 году компания получила по итогам года чистый убыток. Это было впервые. А как только возле Горожанок и Мегасов стали открываться Пятерочки и Магниты, владельцы поняли, что это конец. Поэтому уже в 2020 году торговые точки гиганта начали закрываться. Казалось бы, простая оптимизация. Но нет, темпы закрытия росли с каждым месяцем. Сначала перестали работать сразу несколько «Горожанок», потом закрыл свои двери первый гипермаркет (на Мочищенском шоссе). 13 июня перестал работать «Мегас» на площади Карла Маркса. А уже 1 июля сеть полностью прекратила работу.
Отметим, что на месте Торгового центра Гигант на Большевистском шоссе 28 июня открылся новый гипермаркет Леруа Мерлен.