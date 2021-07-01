В Новосибирске два подростка обворовали 14-летнего мальчика. СК завел уголовное дело
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В Новосибирске два подростка обворовали 14-летнего мальчика. СК завел уголовное дело

4:14:587/1/2021Фото: pixabay
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Они украли у него дорогой телефон и другие ценные вещи.

Телефон за 10 тысяч похитили у подростка

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении двух подростков 15 и 16 лет по факту грабежа. Как выяснилось, все произошло 25 июня в дневное время. Там, двое подростков возле дома №33 по улице Селезнева в Центральном районе города похитили у 14-летнего подростка телефон, стоимостью 10 тысяч рублей и другие ценные вещи. После этого они скрылись с места преступления.

После этого подросток сразу же обратился в полицию, правоохранители провели следственные мероприятия и установили похитителей. Сейчас с ними проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

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