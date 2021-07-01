Лига безопасного интернета требует замедлить трафик TikTok в России
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Лига безопасного интернета требует замедлить трафик TikTok в России

4:54:417/1/2021Фото: pixabay
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Соответствующее обращение уже направлено в Роскомнадзор.

Тик Ток публикует опасные видео

Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор с просьбой провести проверку соцсети Тик Ток на предмет размещения материалов о суициде, наркотиках и оскорблении чувств верующих.

- На жалобы волонтеров в связи с распространением опасного контента приходят автоматически сгенерированные ответы, содержащие предложение заблокировать пользователя, распространяющего информацию, которая «вам не нравится», - пояснили в «Лиге».

Отметим, что эта сеть очень популярна среди детей и поростков в России. Поэтому организация просит принять меры по соблюдению закона о так называемой «самоцензуре соцсетей» на этой платформе вплоть до замедления ее траффика на территории России. Рост числа подростковых суицидов начался еще весной и эксперты связывают это именно с видео в Тик Токе.

- Мы просим Роскомнадзор принять меры, вплоть до замедления траффика этой платформы, для того, чтобы соцсеть начала соблюдать на территории России закон о «самоцензуре соцсетей» и блокировать подобную информацию, - написано в обращении.

В приложении к письму Лига безопасного интернета направила более 1000 ссылок, содержащих запрещённую к распространению информацию на платформе этой соцсети, в том числе более 500 публикаций с информацией о суицидах, 200 - с пропагандой употребления наркотических веществ. Она распространяется с помощью специальных тегов, которые имеют больше двух миллионов просмотров.

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