Офисы крупных компаний нужно перенести из Москвы в Сибирь, заявил Путин

Глава государства Владимир Путин рассказал, что по его мнению, офисы некоторых крупных компаний, которые находятся в Москве, но работаю и в Сибири, нужно туда и перевести. Это необходимо для того, чтобы налоги от их деятельности поступали и в бюджет сибирских регионов.
Я считаю, что в Сибирь надо бы переводить определенные федеральные структуры или как минимум переводить туда те крупные наши компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве", - предложил он в ходе ежегодной прямой линии.
Недавно президенту также поступило предложение перевести правительство страны в Омск, чтобы власти оценили лично состояние экологии в Омске, однако глава государства это предложение не поддержал.
- Я слышу, было предложение перевести федеральное правительство в Омск. Знаете, это же не решит проблему, - ответил президент.