Полицейские выбивали показания из многодетной матери и под пытками заставляли взять вину за убийство на себя

Усольский городской суд Иркутской области приговорил троих полицейских, которые выбивали показания из прикованной наручниками многодетной россиянки Марины Рузаевой.
Все произошло в январе 2016 года. Тогда у женщины убили соседа. К ней пришли два человека в гражданском, показали удостоверения и сказали, что нужно проехать с ними в отдел, чтобы дать показания и опознать подозреваемых. Женщина приехала но там на нее надели наручники, пакет на голову и начали в буквальном смысле, выбивать показания. Ее били током и не давали дышать. Спустя пять с половиной часов Рузаеву отпустили. Врачи диагностировали у потерпевшей многочисленные ушибы тела и головы, а также следы от электрошокера.
Уголовное дело в отношении полицейских возбуждали 4 раза, но каждый раз его закрывали за недостаточностью доказательств. Но в итоге, справедливость восторжествовала - Денис Самойлов осужден на четыре года, Александр Корбут и Станислав Гольченко получили по 3,5 года лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Их признали виновными по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).