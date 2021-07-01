В Красноярске пассажир изнасиловал спящую малышку прямо на полке поезда

В Красноярске отдел Западно-Сибирского правления на транспорте закончил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании маленького ребенка. Ему могут назначить до 20 лет колонии.
Как выяснилось. Все произошло 30 марта в поезде «Станция Карабула — станция Красноярск». Войдя в вагон мужчина увидел девочку, дождался. Пока она ляжет спать. А потом, воспользовавшись ее сонным состоянием, изнасиловал ее прямо на полке. Его остановили пассажиры поезда и мать малышки. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По ходатайству следователей мужчина был арестован. Он не признал вину в совершении преступления. Дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением.