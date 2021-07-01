В Красноярске пассажир изнасиловал спящую малышку прямо на полке поезда
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Красноярске пассажир изнасиловал спящую малышку прямо на полке поезда

5:16:557/1/2021Фото: pixabay
0

Теперь ему грозит до 20 лет колонии.

Девочку изнасиловали прямо во сне

В Красноярске отдел Западно-Сибирского правления на транспорте закончил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании маленького ребенка. Ему могут назначить до 20 лет колонии.
Как выяснилось. Все произошло 30 марта в поезде «Станция Карабула — станция Красноярск». Войдя в вагон мужчина увидел девочку, дождался. Пока она ляжет спать. А потом, воспользовавшись ее сонным состоянием, изнасиловал ее прямо на полке. Его остановили пассажиры поезда и мать малышки. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По ходатайству следователей мужчина был арестован. Он не признал вину в совершении преступления. Дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
К чему может привести привычка пить воду по утрам
изнасиловал ребенканадругался над девочкойизнасилование в поезде
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

20 лет - справедливое наказание за такое преступление?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскСемь дней ждала врача семья с симптомами коронавируса в Бердске: Мать не выдержала и в лихорадке пошла в красную зону ЦГБ
    5:08:12 7/1/2021
    Семь дней ждала врача семья с симптомами коронавируса в Бердске: Мать не выдержала и в лихорадке пошла в красную зону ЦГБ
    Офисы крупных компаний нужно перенести из Москвы в Сибирь, заявил Путин
    5:04:17 7/1/2021
    Офисы крупных компаний нужно перенести из Москвы в Сибирь, заявил Путин
    Лига безопасного интернета требует замедлить трафик TikTok в России
    4:54:41 7/1/2021
    Лига безопасного интернета требует замедлить трафик TikTok в России
    Благоприятные дни по лунному календарю для зачатия в июле 2021 года
    4:20:39 7/1/2021
    Благоприятные дни по лунному календарю для зачатия в июле 2021 года
    В Новосибирске два подростка обворовали 14-летнего мальчика. СК завел уголовное дело
    4:14:58 7/1/2021
    В Новосибирске два подростка обворовали 14-летнего мальчика. СК завел уголовное дело
    В России за сутки на 1 июля рекордный прирост коронавируса - выявили 23 543 зараженных
    3:58:34 7/1/2021
    В России за сутки на 1 июля рекордный прирост коронавируса - выявили 23 543 зараженных
    В Новосибирске полностью ликвидировали сеть "Сибирский гигант". Все торговые центры закрылись
    3:45:34 7/1/2021
    В Новосибирске полностью ликвидировали сеть "Сибирский гигант". Все торговые центры закрылись
    Девять пациентов умерли от коронавируса за сутки на 1 июля в Новосибирской области. Зараженных +178
    3:42:43 7/1/2021
    Девять пациентов умерли от коронавируса за сутки на 1 июля в Новосибирской области. Зараженных +178
    НАТО не собирается убирать свои корабли из Черного моря после инцидента с Defender
    3:21:10 7/1/2021
    НАТО не собирается убирать свои корабли из Черного моря после инцидента с Defender
    Будут ли заморозки в России в конце июле 2021?
    3:20:41 7/1/2021
    Будут ли заморозки в России в конце июле 2021?