"Петух, вези меня": как ХМАО женщина жестоко подралась с таксистом. Смотрите видео

В Ханты-Мансийском автономном округе появилась еще одна последовательница «движения» «Вези меня, мразь». Там местная жительница устроила скандал в автомобиле такси. Сначала она просто оскорбляла мужчину, а потом начала бить. Таксист пытался сдерживаться. Н потом эмоции взяли верх.
"Я к тебе не лезу", - говорит женщина после удара.
"Уйди отсюда!" - отвечает таксист, сопровождая речь нецензурными фразами.
"Вези меня в Югорск! Вези меня в Югорск, петух, вези. Разворачивайся, мразь. Отвезешь - и все, расходимся. Телефон свой убрал!" - принялась кричать клиентка.
Видеозапись с буйной пассажиркой появилась в Telegram-канале "Двач". Там сообщается, что позже женщина извинилась за свое поведение. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошел скандал и что послужило причиной. Судя по невнятной речи, пассажирка была сильно пьяна.