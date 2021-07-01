"Петух, вези меня": как ХМАО женщина жестоко подралась с таксистом. Смотрите видео
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"Петух, вези меня": как ХМАО женщина жестоко подралась с таксистом. Смотрите видео

5:35:437/1/2021Фото: скрин с видео
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Сначала она оскорбляла водителя, а потом начала бить его

Пассажирка набросилась на таксиста

В Ханты-Мансийском автономном округе появилась еще одна последовательница «движения» «Вези меня, мразь». Там местная жительница устроила скандал в автомобиле такси. Сначала она просто оскорбляла мужчину, а потом начала бить. Таксист пытался сдерживаться. Н потом эмоции взяли верх.

"Я к тебе не лезу", - говорит женщина после удара.

"Уйди отсюда!" - отвечает таксист, сопровождая речь нецензурными фразами.

"Вези меня в Югорск! Вези меня в Югорск, петух, вези. Разворачивайся, мразь. Отвезешь - и все, расходимся. Телефон свой убрал!" - принялась кричать клиентка.

Видеозапись с буйной пассажиркой появилась в Telegram-канале "Двач". Там сообщается, что позже женщина извинилась за свое поведение. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошел скандал и что послужило причиной. Судя по невнятной речи, пассажирка была сильно пьяна.

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