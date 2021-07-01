Самолет Harmony LSA совершил жесткую посадку в лесу Подмосковья

СК завел уголовное дело по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Лыткарино -нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
30 июня 2021 года, примерно в 17 часов 00 минут, в лесном массиве на окраине города Лыткарино Московской области совершил жёсткую посадку легкомоторный самолет Harmony LSA, в результате которой командир воздушного судна и его пассажир получили травмы различной степени тяжести, сообщает сайт СК РФ.
Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте произвели осмотр места происшествия, воздушного судна, изъяли образцы топлива, летную документацию, назначили ряд экспертиз.
Уже установлено, что пилот воздушного судна осуществлял санкционированный полет, имел право и свидетельство на управление самолета.
Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных – техническая неисправность воздушного судна.