Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе Нидерландов
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Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе Нидерландов

6:03:387/1/2021Фото: Ministerie van Defensie на Wikimedia Commons
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Два человека получили ранения, включая пилота.

Два голландских истребителя F-16
Два голландских истребителя F-16

Бельгийский истребитель F-16 врезался утром 1 июля в здание на авиабазе на севере Нидерландов, сообщает агентство Belga.

Два человека получили ранения, включая пилота.

Самолет столкнулся с проблемами при взлете, и пилоту пришлось использовать катапультное кресло. Неизвестно, был ли кто-нибудь ранен, пишет https://nltimes.nl

«В четверг утром на авиабазе Леуварден произошел инцидент с истребителем F-16», - подтвердили голландские ВВС. «В настоящее время мы оцениваем ситуацию, дополнительная информация будет предоставлена, как только станет известно больше».

 Об инциденте впервые было сообщено в службы экстренной помощи в 9:22, и ситуация была немедленно повышена до уровня Grip 1, что означает, что все аварийные службы на месте происшествия подчиняются одному командиру.

Как показывают фотографии местных репортеров, службы экстренной помощи отреагировали в большом количестве. Для того чтобы самолет не загорелся, использовался огнетушитель.

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