Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе Нидерландов

Бельгийский истребитель F-16 врезался утром 1 июля в здание на авиабазе на севере Нидерландов, сообщает агентство Belga.
Два человека получили ранения, включая пилота.
Самолет столкнулся с проблемами при взлете, и пилоту пришлось использовать катапультное кресло. Неизвестно, был ли кто-нибудь ранен, пишет https://nltimes.nl
«В четверг утром на авиабазе Леуварден произошел инцидент с истребителем F-16», - подтвердили голландские ВВС. «В настоящее время мы оцениваем ситуацию, дополнительная информация будет предоставлена, как только станет известно больше».
Об инциденте впервые было сообщено в службы экстренной помощи в 9:22, и ситуация была немедленно повышена до уровня Grip 1, что означает, что все аварийные службы на месте происшествия подчиняются одному командиру.
Как показывают фотографии местных репортеров, службы экстренной помощи отреагировали в большом количестве. Для того чтобы самолет не загорелся, использовался огнетушитель.