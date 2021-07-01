Приказом МВД утвердил в должности нового начальника Отдела полиции Бердска Игоря Иуса
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Приказом МВД утвердил в должности нового начальника Отдела полиции Бердска Игоря Иуса

9:38:517/1/2021Фото: МВД РФ по НСО
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Подполковник полиции Игорь Иус с 1994 года работает в бердской полиции. Женат, двое детей.

С  28 июня Игорь Иус стал начальником Отдела МВД России по городу Бердску
С  28 июня Игорь Иус стал начальником Отдела МВД России по городу Бердску

Приказом начальника Главного управления МВД России по Новосибирской области от 28 июня 2021 года № 927 л/с на должность начальника Отдела полиции по городу Бердску назначен подполковник полиции  Игорь Юрьевич Иус.

Родился 20 октября 1973 года в с. Апполоновка Исилькульского района Омской области, в 2009 году окончил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская академия государственной службы», по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист».

С 1994 по 1996 -Милиционер охранно-конвойной службы конвойного отделения изолятора временного содержания отдела внутренних дел города Бердска.

С 1996 по 1998 год проходит обучение в Новосибирской специальной средней школы милиции МВД России, с 1998 по 2008 год проходит путь от оперуполномоченного отделения по экономическим преступлениям отдела внутренних дел города Бердска до старшего оперуполномоченного межрайонного отделения отдела по борьбе с бандитизмом и иными тяжкими и особо тяжкими преступлениями общеуголовной направленности ГУВД по Новосибирской области.

С 2011 по 2012 -Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) межмуниципального отдела МВД России на особо важных и режимных объектах Новосибирской области

С 2012 по 2016 - Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) Отдела МВД России по городу Бердску Новосибирской области

С 2016 по 2021 Заместитель начальника Отдела МВД России по городу Бердску Новосибирской области – начальник полиции.

С  28.06.2021 - Начальник Отдела МВД России по городу Бердску

Звание: подполковник полиции.

Государственные и ведомственные награды: медаль МВД России «За отличие в службе» III степени, медаль МВД России «За отличие в службе» II степени, медаль МВД России «За отличие в службе» I степени.

Семейное положение: женат, двое детей.

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