Какие последствия ожидают переболевших коронавирусом после вакцинации, ответил Муса Хаитов
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Какие последствия ожидают переболевших коронавирусом после вакцинации, ответил Муса Хаитов

10:02:027/1/2021Фото: Pixabay
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-Переболевшим коронавирусом вакцинироваться не вредно. Это миф, что возможно усиление заболевания после прививки, - уверен директор ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России.

Если в организме человека присутствуют антитела, это не значит, что их достаточно, чтобы организм мог бороться с коронавирусной инфекцией
Если в организме человека присутствуют антитела, это не значит, что их достаточно, чтобы организм мог бороться с коронавирусной инфекцией

Переболевшим коронавирусом можно вакцинироваться, никакого вреда от этого не будет, заявил РИА Новости директор ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов.
-Переболевшим коронавирусом вакцинироваться не вредно. Это миф, что возможно усиление заболевания после прививки. Учитывая, сколько людей уже привито и, в том числе, переболевших, ничего подобного мы не наблюдаем, - сказал Хаитов.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 543 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 322 (14,1%) без клинических проявлений.

На 1 июля привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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коронавирус вакцина
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