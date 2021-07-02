Календарь дачника на 2 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

02 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Третья четверть (наступит 02.07.2021 в 00:13)». Это 22 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен. Процент освещенности Луны составляет 45%. Восход Луны в 00:35, а закат в 13:11.
Хронология лунных дней
- 21 лунный день c 00:25 01.07.2021 по 00:35 02.07.2021
- 22 лунный день c 00:35 02.07.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Овен (−)
Луна в знаке Овен. Это неплодородный знак зодиака. При посеве и посадке в эти дни растения получатся слабыми, плохо завязывают плоды.
Всходы появляются быстро, но урожай будет средним и плохо сохраняемым, а также непригодным на семенные цели.
Благоприятно в овне:
- вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках;
- прореживание всходов, прополка, обрезка санитарная, обрезка усов у земляники, удаление поросли, прищипка;
- обработка от вредителей и болезней;
- сбор семян на семенники, включая корнеплодные и лекарственные растения;
- уборка на длительное хранение всех культур;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- сенокос и заготовка дров;
- сбор лекарственных растений на сушку;
- сушка, заготовка соков и вина, выпечка.
Возможно:
- посев, но не посадка быстрорастущих вершков не для хранения и не на семена, для которых основная цель – наращивание зеленой массы, т.к. прочный стебель не успевает сформироваться, семена не успевают созреть или плохо сохраняют сортовые особенности и кроме того урожайность плодов будет снижена;
- обрезка ветвей деревьев и кустарников, в том числе комнатных, для приостановки их роста;
- сухая подкормка;
- сбор плодов деревьев и кустов;
- консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
В Овне возможны посев следующих культур:
- овощных: капуста пекинская, лук (батун, репчатый на перо), редис;
- пряно-зеленых: базилик, горчица, кориандр (кинза), кресс-салат, листовая горчица, петрушка на зелень, редис, салат;
- полевых: люцерна.
Не благоприятно в Овне:
- посев и посадка растений на хранение и на семена, растений со сроком вегетации более 35 дней;
- обрезка и формирование, в том числе комнатных растений;
- пикировка, пересадка, укоренение;
- пасынкование;
- полив, т.к. это наиболее засушливый знак и растения не усваивают воду;
- подкормки, иначе можно сжечь растение.
22 лунный день (±)
2 июля 2021 года в 12:00 — 22 лунный день. День благоприятен для любых не активных действий. Это день расположен к созиданию и оценки трудов, натраченных в Вашем огороде и саду.
Рекомендуется в 22 лунный день:
- посев и посадка корнеплодов, картофеля, луковичных, бобовых;
- прореживание всходов;
- полив но не обильный;
- уничтожение сорняков и различных вредителей, органическая прикорневая подкормка;
- обрезка усов земляники;
- срезка цветов, предназначенных для хранения или длительных перевозок, выкопка цветочных луковиц и клубней на хранение;
- заготовка впрок: варка варенья, консервирование, сушка;
- уборка сада;
- обрезка растений для снижения роста молодых побегов.
Не рекомендуется в 22 лунный день:
- прищипка и пикирование.
Третья четверть (±)
Луна находится в фазе Третья четверть. Время нисходящей Луны - это "время посадок". При нисходящей Луне, когда Луна находится в знаках Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы и Скорпион соки опускаются и способствуют развитию корней.
Влияние дня недели (±)
День недели - пятница. Этот день находится под эгидой Венеры - таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.
Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее - это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.
Источник: mirkosmosa.ru