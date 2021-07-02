Календарь дачника на 2 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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Календарь дачника на 2 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:327/2/2021Фото: pixabay
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День благоприятен для любых не активных действий. Это день расположен к созиданию и оценки трудов, натраченных в Вашем огороде и саду.

Луна в знаке Овен. Это неплодородный знак зодиака

02 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Третья четверть (наступит 02.07.2021 в 00:13)». Это 22 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака ОвенПроцент освещенности Луны составляет 45%. Восход Луны в 00:35, а закат в 13:11.

Хронология лунных дней


  • 21 лунный день c 00:25 01.07.2021 по 00:35 02.07.2021
  • 22 лунный день c 00:35 02.07.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Овен (−)

Луна в знаке Овен. Это неплодородный знак зодиака. При посеве и посадке в эти дни растения получатся слабыми, плохо завязывают плоды.

Всходы появляются быстро, но урожай будет средним и плохо сохраняемым, а также непригодным на семенные цели.

Благоприятно в овне:


  • вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках;
  • прореживание всходов, прополка, обрезка санитарная, обрезка усов у земляники, удаление поросли, прищипка;
  • обработка от вредителей и болезней;
  • сбор семян на семенники, включая корнеплодные и лекарственные растения;
  • уборка на длительное хранение всех культур;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • сенокос и заготовка дров;
  • сбор лекарственных растений на сушку;
  • сушка, заготовка соков и вина, выпечка.

Возможно:


  • посев, но не посадка быстрорастущих вершков не для хранения и не на семена, для которых основная цель – наращивание зеленой массы, т.к. прочный стебель не успевает сформироваться, семена не успевают созреть или плохо сохраняют сортовые особенности и кроме того урожайность плодов будет снижена;
  • обрезка ветвей деревьев и кустарников, в том числе комнатных, для приостановки их роста;
  • сухая подкормка;
  • сбор плодов деревьев и кустов;
  • консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

В Овне возможны посев следующих культур:


  • овощных: капуста пекинская, лук (батун, репчатый на перо), редис;
  • пряно-зеленых: базилик, горчица, кориандр (кинза), кресс-салат, листовая горчица, петрушка на зелень, редис, салат;
  • полевых: люцерна.

Не благоприятно в Овне:


  • посев и посадка растений на хранение и на семена, растений со сроком вегетации более 35 дней;
  • обрезка и формирование, в том числе комнатных растений;
  • пикировка, пересадка, укоренение;
  • пасынкование;
  • полив, т.к. это наиболее засушливый знак и растения не усваивают воду;
  • подкормки, иначе можно сжечь растение.

22 лунный день (±)

2 июля 2021 года в 12:00 — 22 лунный день. День благоприятен для любых не активных действий. Это день расположен к созиданию и оценки трудов, натраченных в Вашем огороде и саду.

Рекомендуется в 22 лунный день:


  • посев и посадка корнеплодов, картофеля, луковичных, бобовых;
  • прореживание всходов;
  • полив но не обильный;
  • уничтожение сорняков и различных вредителей, органическая прикорневая подкормка;
  • обрезка усов земляники;
  • срезка цветов, предназначенных для хранения или длительных перевозок, выкопка цветочных луковиц и клубней на хранение;
  • заготовка впрок: варка варенья, консервирование, сушка;
  • уборка сада;
  • обрезка растений для снижения роста молодых побегов.

Не рекомендуется в 22 лунный день:


  • прищипка и пикирование.

Третья четверть (±)

Луна находится в фазе Третья четверть. Время нисходящей Луны - это "время посадок". При нисходящей Луне, когда Луна находится в знаках Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы и Скорпион соки опускаются и способствуют развитию корней.

Влияние дня недели (±)

День недели - пятница. Этот день находится под эгидой Венеры - таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.

Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее - это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.

Источник: mirkosmosa.ru

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