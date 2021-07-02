Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 июля 2021 в России и мире

• Всемирный день собаки
• Праздник трезвенников и язвенников
• День сюрпризов
• Всемирный день НЛО (World UFO Day)
• День реки Лены
• День памяти святого апостола Иуды Иаковлева, брата Господня
• День памяти мученика Зосимы Аполлониадского
• День шрифта «Comic Sans» (Comic Sans Day)
• Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day)
• Праздник Табынской иконы Божией Матери
• День «Я забыл» (National I Forgot Day) - США
• День рыбака (Fishermen`s Day) - Маршалловы Острова
• День «Сделано в США» (Made in the USA Day) - США
• День езды на работу на «Корвете» (Drive Your Corvette to Work Day) - США
• День короля Улафа V - Норвегия
• День ликёра «Анисетт» (National Anisette Day) - США
• День специальных мест отдыха для инвалидов (Special Recreation for the Disabled Day) - США
• Джазовый фестиваль в Монтрё (Montreux Jazz Festival) - Швейцария
• День принятия государственного герба - Узбекистан
• День флага и гимна (National Flag and Anthem Day) - Кюрасао
• День работников полиции - Азербайджан
• День «Шоу Алис-Спрингс» (Alice Springs Show Day) - Австралия
• День дипломатической службы - Казахстан
• Сиенское Палио (Palio di Siena) - Италия
• День независимости штата Баия - Бразилия
• День инженера-теплотехника (National Thermal Engineer Day) - США
• Именины у Варлаама, Иоанна, Ивана, Марии
• Зосима Пчельник (День пасечника)
Важные события
1803 французский воздухоплаватель А. Ж. Гарнерен (André Jacques Garnerin) со своей женой совершили первый в России полёт на тепловом аэростате (Санкт-Петербург).
1853 русская армия вторгается в Молдавское княжество – начинается Крымская война.
1860 основан Владивосток в бухте Золотой Рог на Тихом океане.
1910 в ресторане «Эрмитаж» (Москва) произошло учредительное собрание Московской футбольной лиги.
1920 Тухачевский отдал приказ Западному фронту: «На наших штыках мы принесём трудящемуся человечеству счастье и мир».
1937 Политбюро ЦК ВКП(б) санкционировало отправку секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий телеграммы, в которой предлагалось всем секретарям областных и краевых организаций и всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД взять на учёт всех возвратившихся на родину после отбытия сроков высылки кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их дел через тройки. Рассылку этой телеграммы можно считать началом того, что в либеральной историографии носит название Большой Террор, сталинские чистки или сталинские репрессии.
1947 на экраны вышла музыкальная комедия режиссёра Григория Александрова «Весна» с Любовью Орловой и Николаем Черкасовым в главных ролях. В фильме также снимались Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Рина Зелёная, блестяще сыгравшие второстепенных персонажей.
1951 «Правда» осудила стихотворение В. Сосюры «Любите Украину».
1860 основан город-порт Владивосток
1970 открыт Пленум Центрального Комитета КПСС, который принял Постановление «Очередные задачи партии в области сельского хозяйства».
1990 начал свою работу XXVIII съезд КПСС, последний в истории партии.
1996 катастрофа трамвая в Днепродзержинске, унёсшая жизни 34 человек.
2003 в рамках «дела ЮКОСа» арестован председатель совета директоров МФО «Менатеп» Платон Лебедев.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend