Какой сегодня церковный праздник 2 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 2 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:227/2/2021Фото: Flickr
0

Сегодня увидеть пчелу считалось хорошим знаком. А залетевший во двор рой сулил семье благополучие и достаток.

церковь
Продолжается Петров пост - 5 день

Православные праздники 1 июля

Петров пост (Апостольский)
Преподобного Варлаама Хутынского
Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня
Святителя Иова, патриарха Московского и всея России
Святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского
Преподобного Паисия Великого

Народные праздники

Зосима Пчельник

День начинали с молитвы Зосиме о здоровье и сохранности пчёл. На пасеку приглашали священника освятить ульи.

Иконы святого Зосимы тоже вешали на пасеке, чтобы оберегать пчёл от болезней и гибели. Совершали и другие обряды, и только потом вывозили ульи на пасеку.

Чтобы никто не сглазил и не знал, точно сколько у хозяина ульев, на пасеке ставили одновременно ульи с пчёлами, и пустые.


  • Так как мёд этого дня считался самым лучшим и полезным, пчёл старались лишний раз не беспокоить.
  • Вокруг пасеки вбивали колья, на них нанизывали черепа домашних животных, для защиты от дурного глаза и от порчи.
  • За хороший сбор мёда благодарили Бога и закапывали в землю медовуху в жбане.
  • Считается, что именно со 2 июля пчёлы начинают копить мёд в сотах.
  • Сегодня увидеть пчелу считалось хорошим знаком. А залетевший во двор рой сулил семье благополучие и достаток.
  • Замечали, куда пчёлы полетели, этой культуры урожай хороший будет.

Источник: my-calend

О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
На 33-м году жизни не стало известного актера России
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Температура будет меняться»: чем июль удивит москвичей
В РФ оценили высказывание Зеленского об украинском флаге над ГД
В США объяснили, почему у Defender нет шансов в поединке с Су-24М
При каком уровне антител можно смело вакцинироваться
праздникизапретынародные приметыкакой сегодня праздникцерковные праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 июля 2021 в России и мире
    7:40:21 7/2/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 июля 2021 в России и мире
    БердскПогода в Бердске 2 июля: будет ли жарче, чем вчера?
    6:30:53 7/2/2021
    Погода в Бердске 2 июля: будет ли жарче, чем вчера?
    Международный день собак - 2 июля: стихотворение Эдуарда Асадова "Стихи о рыжей собаке"
    6:04:40 7/2/2021
    Международный день собак - 2 июля: стихотворение Эдуарда Асадова "Стихи о рыжей собаке"
    БердскМощная магнитная буря 2 июля 2021: Что нужно сделать метеопатам накануне геомагнитного шторма
    5:45:56 7/2/2021
    Мощная магнитная буря 2 июля 2021: Что нужно сделать метеопатам накануне геомагнитного шторма
    Яркие поздравления и открытки с Днём спортивного журналиста 2 июля 2021 года
    5:03:42 7/2/2021
    Яркие поздравления и открытки с Днём спортивного журналиста 2 июля 2021 года
    Как с помощью четырех уловок тела выглядеть уверенным - узнайте!
    5:00:31 7/2/2021
    Как с помощью четырех уловок тела выглядеть уверенным - узнайте!
    Отрицательные черты знака зодиака Близнецы назвали астрологи
    4:00:27 7/2/2021
    Отрицательные черты знака зодиака Близнецы назвали астрологи
    С кем встречается Валя Карнавал
    3:00:07 7/2/2021
    С кем встречается Валя Карнавал
    Вызывает ли курение вейпа рак полости рта: научные данные и “болезнь вейперов”
    2:00:36 7/2/2021
    Вызывает ли курение вейпа рак полости рта: научные данные и “болезнь вейперов”
    Кто такой Виталий Наливкин?
    1:00:14 7/2/2021
    Кто такой Виталий Наливкин?