Какой сегодня церковный праздник 2 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 1 июляПетров пост (Апостольский)
Преподобного Варлаама Хутынского
Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня
Святителя Иова, патриарха Московского и всея России
Святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского
Преподобного Паисия Великого
Народные праздники
Зосима Пчельник
День начинали с молитвы Зосиме о здоровье и сохранности пчёл. На пасеку приглашали священника освятить ульи.
Иконы святого Зосимы тоже вешали на пасеке, чтобы оберегать пчёл от болезней и гибели. Совершали и другие обряды, и только потом вывозили ульи на пасеку.
Чтобы никто не сглазил и не знал, точно сколько у хозяина ульев, на пасеке ставили одновременно ульи с пчёлами, и пустые.
- Так как мёд этого дня считался самым лучшим и полезным, пчёл старались лишний раз не беспокоить.
- Вокруг пасеки вбивали колья, на них нанизывали черепа домашних животных, для защиты от дурного глаза и от порчи.
- За хороший сбор мёда благодарили Бога и закапывали в землю медовуху в жбане.
- Считается, что именно со 2 июля пчёлы начинают копить мёд в сотах.
- Сегодня увидеть пчелу считалось хорошим знаком. А залетевший во двор рой сулил семье благополучие и достаток.
- Замечали, куда пчёлы полетели, этой культуры урожай хороший будет.
Источник: my-calend