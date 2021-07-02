Гороскоп на 3 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

Овен
Если вы сегодня позволите себе долго валяться в постели, то рискуете пропустить много важных событий. С утра зарядитесь гимнастикой и вперед! Главное - проверьте зарядку на телефоне - звонков будет много.
Телец
В этот день, хоть он и выходной, вы сможете получить очень много от жизни, если будете оставаться собой и оставите ваши недовольства. Могут быть интересные знакомства. С любимым человеком все не важно.
Близнецы
Этот день пройдет для вас без потрясений и неожиданностей, что уже само по себе хорошо. Не запускайте домашние дела, иначе потом не разгребёте все. Не стоит переживаний чья-то болезнь - она окажется несерьезной.
Рак
Вас сегодня будут захлестывать эмоции - вы будете на всех обижаться и дуться. Лучше проведите время до обеда в одиночестве. После обеда ситуация наладится - вы поймете, что все не так уж и страшно.
Лев
Вам сегодня нельзя быть в розовых очках - вы перестали воспринимать реалии жизни, а потому можете наделать больших ошибок. Отложите поход в гости и крупные покупки - пора экономить.
Дева
Вам сегодня будет очень интересна чужая жизнь, однако не стоит слишком любопытствовать - лучше займитесь своими делами. Обратите внимание на здоровье - нужно устроить разгрузочный день.
Весы
Сегодня ваша интуиция будет на высоте. Вы сможете без труда определить кто есть кто в вашем окружении, вывести на чистую воду обманщика. Вечером снимите негатив качественным отдыхом.
Скорпион
Вас сегодня будет что-то тревожить и вы будете искать баланс. Держите себя в руках, иначе можете обидеть близких. В результате вечер будет безнадежно испорчен, а оно вам надо?
Стрелец
Вы со всеми в мире? Если нет - сегодня стоит помириться, чтобы не было тягостных отношений. На работе будьте ответственны - вас могут проверить. В семье все хорошо. но могут быть неприятности с финансами.
Козерог
Этот день для вас пройдет красиво - вас будут понимать и вы тоже всех поймете. Настроение от этого будет парящим. Никто не останется равнодушным в вашем окружении вы сможете насладиться днем по полной.
Водолей
Сегодня вам не нужно идти на работу ни при каких условиях. Этот день нужно посвятить себе любимому и провести его с теми, кого вы очень любите. Один этот день зарядит вас на неделю вперед.
Рыбы
У вас будет благоприятный и результативный день. Вы хорошо поработаете в доме или получите предложение поехать в командировку. Не отказывайтесь - поездка вам на руку.