Можно ли работать 2 июля в огороде на Зосиму Пчельника и как разбогатеть сегодня?

Православные сегодня, 2 июля, почитают память мученика Зосимы, а в народе день называли Зосима Пчельник, поскольку этого святого считали покровителем пчел. Ему сегодня молились о защите пасеки и хорошем урожае меда.
Все внимание сегодня уделялось пчелам. Из защищали от чужих глаз и ни в коем случае не считали. Пасечники даже ставили среди действующих ульев пустые, чтобы и соседи не могли точно знать, сколько пчел живет на пасеке. Без особой надобности не подходили к ульям, а по поведению пчел судили о предстоящей погоду. Так, если пчелы сидели на стенках улья и никуда не летели - предстояла жара, а если летели к ульям - будет дождь. Если пчелы жалили без причины - стоило ожидать засухи.
В огородах работа сегодня считалась неблагоприятной - земле давали отдых. Нельзя было с ней работать сегодня металлическими инструментами. А поскольку ни лопата, ни грабли не использовались, то и делать ничего не делали. По лунному календарю сегодня, 2 июля 2021 года, тоже неблагоприятный день для работ на земле, поскольку луна в четвертой фазе (убывающая) находится в неплодородном знаке Овна.
Сегодня делали себе талисман, позволяющий разбогатеть -рисовали на листочке бумаги красивую пчелу и капали на нее медом. тот листок складывали и клали в кошелек. Оттуда его и не убирали - считалось, что так денег в кошельке станет больше.
До сегодняшнего дня старались раздать все свои долги. А сегодня никаких дел с деньгами не имели - ни одалживали, ни сами не брали в долг. За покупками старались не ходить.
Любое дела, которое начинали сегодня, считалось очень успешным и обязательно заканчивалось благополучно. Особенно это касалось начала строительства дома. Сон, увиденный сегодня ночью, сбудется за 10 дней, а если вы увидите сон днем - то он сбудется еще быстрее.