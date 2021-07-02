Несколько часов пролежал под окнами дома мертвец в Новосибирске
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Несколько часов пролежал под окнами дома мертвец в Новосибирске

8:47:537/2/2021Фото: АСТ-54
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Это уже вторая подобная трагедия за прошедший день.

Мужчина выпал из окна многоэтажки

Вчера, 1 июля, в Новосибирске произошла еще одна трагедия. Там, возле дома №150 по улице Высоцкого прохожие обнаружили труп мужчины. Как сообщают местные жители, он выпал из окна примерно около пяти вечера. Также, по их словам, тело лежало под окнами на протяжении нескольких часов. Чуть позже на место приехали следователи и полицейские. Им предстоит установить причину, по которой мужчина упал из окна.

Напомним, также вчера, 1 июля, на улице Станиславского, рано утром, прямо на тротуаре прохожие обнаружили труп женщины. На месте сразу же вызвали скорую и полицию. Информация о происшествии появилась в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети Вконтакте. Некоторые пользователи предположили, что женщина могла скончаться из-за погодных условий – сегодня в городе очень душно. А другие начали шутить, что во всем виновата вакцина.

Но в ГУ МВД России по Новосибирской области дали официальный комментарий:

- В 8.28 поступила информация в полицию о том, что 40-летняя женщина выпала из квартиры дома по ул. Станиславского. В результате падения женщина получила травмы и скончалась. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и следователи следственного комитета. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в полиции.

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