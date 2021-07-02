Жуткая маслянистая пленка превратила в Мальдивы Обском море под Бердском. Смотрите видео

В районе села Морозово обнаружили загрязнение воды между Бердском и Искитимом - в Фейсбуке на это обратил внимание жителей Алексей Носов. Жуткая маслянистая пленка разлилась по воде прямо перед потеплением - купаться в такой воде даже просто страшно.
- Экологическая катастрофа?! Этот ужас нам прислали сегодня жители Морозово. Маслянное пятно мутной "химической" жижи разлилось по Берди. Плёнка тянется на несколько километров и течение медленно несёт его в Обь, "отравляя" на своём пути всё живое? Мы с местными жителями срочно связались с Минприроды НСО и Росприроднадзором, отобрали пробы этой дряни, которые в ближайшее время отдадим в лабораторию на экспертизу. Выясним химсостав и найдём виновника. Местные говорят, что слив этот якобы в Искитиме, и что это не первый случай уже. Постараемся, чтобы он был последним, - сообщил Алексей Носов на своей странице 1 июля.
Жители Искитима и Бердска активно откликнулись на ужасающую новость - такое загрязнение возмутило всех.
- Найти и искупать в этом дерьме виновных. И сроки реальные дать, - в сердцах пишет Денис Соболев.
- Нехорошие люди эпизодически сливают в Бердь, а потом это всё оседает на Центральном пляже Академгородка, поскольку там практически непроточная вода. Я купаться там перестал лет 20 назад, а теперь уже и рыбу ловить невозможно. Я лично вижу каждое лето примерно такое. Третий или четвёртый раз как минимум, - рассказывает Дмитрий Осипкин.
- Вот как цензурно выразиться... Уроды! - возмущается Линда Генрих.
- Квалификации "гидроэколог" там нет ни у кого. Денег на исследования они не найдут. Это им и не надо. Возможно Манохин прав и это бактерии-цианеи. Но то, что человек не виновен здесь в "цветении" воды - скорее всего это не так. Массовое развитие бактерий происходит в загрязненной биогенами воде. Мощный фактор эвтрофикации - замедление течения, вызывающее повышение температуры. Я с этим явлением сталкиваюсь на р. Сузун, на территории заказника. У нас основная причина-замедление течения из-за плотины. Добавлю, что бактерии-цианеи выделяют фенолы. Погибшие, они зимой выделяют метан, сероводород и другую гадость, уменьшающую концентрацию кислорода, - написал Валентин Федотов о Минприроды.
Редакция "Курьер. Среда. Бердск" обратилась за комментариями о масляной пленке во всех ведомства - везде о такой проблеме знают - вероятно, информация дошла до ведомств действительно очень быстро.
- Известно, что пятно есть, оно выше Бердска, так что об этом должны знать больше искитимские ведомства, - сообщил 2 июля редакции "Курьер. Среда. Бердск" главный специалист управления природными ресурсами Андрей Неустроев.
- Пятно находится на территории Искитимского района, на него пожаловались жители села Морозово. Река Бердь была обследована, видимые источников загрязнения не обнаружено, - пояснили редакции 2 июля в отделе экологического и земельного контроля Искитима.
Однако все поиски виновных привели к тому же резуотату - во всем виноваты водоросли. Как оказалось, экспертиза уже пройдена, никаких масляных пятен не обнаржуено, как и другого химического зарязнения, а значит, действительно, виноваты водоросли.
- Никакого маслятного пятна нет, там просто следы зеленых водорослей. Мы проверяли воду на наличие масляных пятен, их не обнаружено, соответственно далее по внешнему виду эксперты опознали водоросли, - сообщили в пресс-службе отдела по природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации Искитима.