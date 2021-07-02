Жуткая маслянистая пленка превратила в Мальдивы Обском море под Бердском. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Жуткая маслянистая пленка превратила в Мальдивы Обском море под Бердском. Смотрите видео

9:44:477/2/2021,Алиса ЕршоваФото: Алексея Носова
0

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" обратилась за комментариями о масляной пленке во всех ведомства - везде о такой проблеме знают - вероятно, информация дошла до ведомств действительно очень быстро.

Маслянистая пленка на Берди пугает местных жителей
Маслянистая пленка на Берди пугает местных жителей

В районе села Морозово обнаружили загрязнение воды между Бердском и Искитимом - в Фейсбуке на это обратил внимание жителей Алексей Носов. Жуткая маслянистая пленка разлилась по воде прямо перед потеплением - купаться в такой воде даже просто страшно.

- Экологическая катастрофа?! Этот ужас нам прислали сегодня жители Морозово. Маслянное пятно мутной "химической" жижи разлилось по Берди. Плёнка тянется на несколько километров и течение медленно несёт его в Обь, "отравляя" на своём пути всё живое? Мы с местными жителями срочно связались с Минприроды НСО и Росприроднадзором, отобрали пробы этой дряни, которые в ближайшее время отдадим в лабораторию на экспертизу. Выясним химсостав и найдём виновника. Местные говорят, что слив этот якобы в Искитиме, и что это не первый случай уже. Постараемся, чтобы он был последним, - сообщил Алексей Носов на своей странице 1 июля.

Жители Искитима и Бердска активно откликнулись на ужасающую новость - такое загрязнение возмутило всех.

- Найти и искупать в этом дерьме виновных. И сроки реальные дать, - в сердцах пишет Денис Соболев.

- Нехорошие люди эпизодически сливают в Бердь, а потом это всё оседает на Центральном пляже Академгородка, поскольку там практически непроточная вода. Я купаться там перестал лет 20 назад, а теперь уже и рыбу ловить невозможно. Я лично вижу каждое лето примерно такое. Третий или четвёртый раз как минимум, - рассказывает Дмитрий Осипкин.

- Вот как цензурно выразиться... Уроды! - возмущается Линда Генрих.

Пленку сносит к Оби
Пленку сносит к Оби

- Квалификации "гидроэколог" там нет ни у кого. Денег на исследования они не найдут. Это им и не надо. Возможно Манохин прав и это бактерии-цианеи. Но то, что человек не виновен здесь в "цветении" воды - скорее всего это не так. Массовое развитие бактерий происходит в загрязненной биогенами воде. Мощный фактор эвтрофикации - замедление течения, вызывающее повышение температуры. Я с этим явлением сталкиваюсь на р. Сузун, на территории заказника. У нас основная причина-замедление течения из-за плотины. Добавлю, что бактерии-цианеи выделяют фенолы. Погибшие, они зимой выделяют метан, сероводород и другую гадость, уменьшающую концентрацию кислорода, - написал Валентин Федотов о Минприроды.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" обратилась за комментариями о масляной пленке во всех ведомства - везде о такой проблеме знают - вероятно, информация дошла до ведомств действительно очень быстро.

- Известно, что пятно есть, оно выше Бердска, так что об этом должны знать больше искитимские ведомства, - сообщил 2 июля редакции "Курьер. Среда. Бердск" главный специалист управления природными ресурсами Андрей Неустроев.

В таких банках жители села Морозово отдали воду на экспертизу
В таких банках жители села Морозово отдали воду на экспертизу

- Пятно находится на территории Искитимского района, на него пожаловались жители села Морозово. Река Бердь была обследована, видимые источников загрязнения не обнаружено, - пояснили редакции 2 июля в отделе экологического и земельного контроля Искитима.

Однако все поиски виновных привели к тому же резуотату - во всем виноваты водоросли. Как оказалось, экспертиза уже пройдена, никаких масляных пятен не обнаржуено, как и другого химического зарязнения, а значит, действительно, виноваты водоросли.

- Никакого маслятного пятна нет, там просто следы зеленых водорослей. Мы проверяли воду на наличие масляных пятен, их не обнаружено, соответственно далее по внешнему виду эксперты опознали водоросли, - сообщили в пресс-службе отдела по природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации Искитима.

Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
«Самый громкий развод»: Тарасов назвал причину ухода от Бузовой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
При каком уровне антител можно смело вакцинироваться
«Температура будет меняться»: чем июль удивит москвичей
Выяснилось, кто мог заразить COVID помещенную в кому МакSим
Уткину хватило два слова, чтобы в точности описать Черчесова
водорослизагрязнение водымасляное пятносело морозово
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Верите, что это водоросли?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    12-летний мальчик изнасиловал своего 10-летнего друга прямо на улице днем. Крики слышали все
    9:38:40 7/2/2021
    12-летний мальчик изнасиловал своего 10-летнего друга прямо на улице днем. Крики слышали все
    БердскНазвано новое число пациентов с коронавирусом в Бердске на 2 июля: Заражаются школьники и детсадовцы
    9:36:45 7/2/2021
    Названо новое число пациентов с коронавирусом в Бердске на 2 июля: Заражаются школьники и детсадовцы
    Календарь дачника на 2 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:32 7/2/2021
    Календарь дачника на 2 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Под Новосибирском смертельное тройное ДТП: Шокирующий взрыв и пожар попали на видео
    9:15:22 7/2/2021
    Под Новосибирском смертельное тройное ДТП: Шокирующий взрыв и пожар попали на видео
    БердскВ Бердске открыли новую кассу РКЦ: Называем адрес и время работы
    9:00:57 7/2/2021
    В Бердске открыли новую кассу РКЦ: Называем адрес и время работы
    Несколько часов пролежал под окнами дома мертвец в Новосибирске
    8:47:53 7/2/2021
    Несколько часов пролежал под окнами дома мертвец в Новосибирске
    Какой сегодня церковный праздник 2 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:22 7/2/2021
    Какой сегодня церковный праздник 2 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 июля 2021 в России и мире
    7:40:21 7/2/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 июля 2021 в России и мире
    БердскПогода в Бердске 2 июля: будет ли жарче, чем вчера?
    6:30:53 7/2/2021
    Погода в Бердске 2 июля: будет ли жарче, чем вчера?
    Международный день собак - 2 июля: стихотворение Эдуарда Асадова "Стихи о рыжей собаке"
    6:04:40 7/2/2021
    Международный день собак - 2 июля: стихотворение Эдуарда Асадова "Стихи о рыжей собаке"