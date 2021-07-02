Под Новосибирском смертельное тройное ДТП: Шокирующий взрыв и пожар попали на видео
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Под Новосибирском смертельное тройное ДТП: Шокирующий взрыв и пожар попали на видео

9:15:227/2/2021Фото: ГИБДД по НСО
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Один из водителей пошел на обгон, но забыл вернуться на свою полосу.

Водитель Газели погиб на месте

Вчера, 1 июля, в Новосибирской области произошло страшное ДТП. Тройная авария случилась в Барабинском районе. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как Газель начинает обгонять одну из машин, которая едет с ней в одном направлении. Но после обгона Газель не возвращается на место и продолжает ехать по встречке. И там она сталкивается с большегрузом Вольво. Грузовик выносит в кювет, а Газель сталкивается с легковушкой и сразу же загорается.

— В 18 часов 25 минут 25-летний водитель «Газели» двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска в направлении Омска и на 1132-м километре при выполнении обгона не справился с управлением, совершил столкновение с автомобилем Volvo и с автомобилем «Газель», двигавшимися во встречном направлении, — сообщил инспектор отделения пропаганды УГИБДД по НСО Константин Шкабарня.

К сожалению, водитель Газели погиб на месте от полученных травм. Выясняются все подробности и обстоятельства ДТП.

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