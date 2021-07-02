12-летний мальчик изнасиловал своего 10-летнего друга прямо на улице днем. Крики слышали все
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12-летний мальчик изнасиловал своего 10-летнего друга прямо на улице днем. Крики слышали все

9:38:407/2/2021Фото: соцсети
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Мальчик сильно кричал, но никто из местных жителей не пришел к нему на помощь.

Изнасилование произошло средь бела дня

Жуткое происшествие произошло на днях в Карелии. Там изнасиловали 10-летнего мальчика. Но что самое ужасное, сделал это его 12-летний друг. Все произошло в одной из деревень, посреди дня прямо на улице. Ребенок кричал, сопротивлялся, крики мальчика должны были слышать все жители, но никто не пришел на помощь. Сразу после произошедшего пострадавший прибежал домой, закрылся в комнате и начал плакать.

- Я увидела его в слезах, он даже не мог говорить, он закрылся в комнате и плакал. Когда мы с мужем узнали что случилось, он схватился за ружье, но я его остановила, иначе бы расправы не избежать — рассказала мать пострадавшего.

Прибывшие на место сотрудники полиции быстро нашли насильника, все его действия были зафиксированы на камере видеонаблюдения. И самое печальное, что никакого наказания за свои действия насильник не понесет – ему еще 12 лет и он не достиг возраста уголовной ответственности.

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