Фекалии залили Обское море: Купаться нельзя из-за лопнувшей трубы канализации под Бердском

На границе Новосибирска и Бердска произошло коммунальное ЧП – там прорвало канализацию. И все содержимое труб начало течь в Обское море. Как раз совсем рядом находятся пляжи, где любят отдыхать местные жители. Но спасатели предупреждают сибиряков, что купание в этом месте сейчас крайне опасно.
— Канализационный коллектор находится выше, а море чуть ниже. Содержимое канализации стекает в воду по принципу горной реки. Она течет под Бердским шоссе в сторону станции Береговая. Дальше течение относит ее в сторону водохранилища. Отдыхать на берегу можно, но купаться нельзя. В воду лучше не заходить начиная от поселка Кирова до пляжа «Звезда». Закрыть магистральный канализационный коллектор нельзя. Иначе придется часть Бердска оставить без канализации, холодной и горячей воды, причем на достаточно длительное время, — уточнил начальник ГО и ЧС Советского района Новосибирска Юрий Перязев.
- Лопнул стык коллектора, где в него врезается коллектор поселка Геологов. Там трещина. Из нее вчера бежала вода, сейчас сочится чуть-чуть. Вода, которая впадает в море, чистая. Даже запаха нет. Работают два насоса. Ассмашины тут-же увозят стоки. Выбросов в море нет. Причина порыва определена, в ближайшее время заварим этот стык. До вечера все устраним. Не уйдем. пока не сделаем, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" директор КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин сегодня, 2 июля.
Ремонтные работы уже начались, они проходили в ночное время.
Отметим, что авария в коллекторе произошла несколько дней назад. Сам коллектор находится на балансе МУП «Комбинат бытовых услуг» Бердска.
Из-за высокого давления не удалось обезводить аварийный участок. Надежды сделать все быстро не увенчались успехом, при предпринятой 1 июля попытке заглушить место порыва сварной шов лопнул еще сильнее. Планируется, что ремонт закончится к вечеру 2 июля.