23 июня мировой суд Бердска вынес приговор мужчине, который порвал норковую шубу своей матери. Все произошло 1 февраля в первом часу ночи. Подсудимый находился в квартире вместе с матерью и в какой-то момент они начали ругаться. Мужчина со злости схватил ее шубу, ногой наступил на один конец, а за другой начал тянуть, в результате чего меховая вещь порвалась. Мать решила не спускать это любимому сыну с рук и подала на него в суд. Ущерб она оценила в 10 тысяч рублей.В суде гражданин полностью признал свою вину и раскаялся, попросив рассмотреть дело в особом порядке. Защитник поддержал его ходатайство. Прокурор не возражал, и суд решил рассмотреть дело в особом порядке, без судебного следствия. В итоге, его судили по статье 167 УК РФ умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба. Суд, приняв во внимание раскаяние подсудимого, назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Мать мужчины решила не подавать на него иск о возмещение ущерба.
В Бердске сын в ярости разорвал шубу матери: Она подала на него в суд
10:23:387/2/2021
Мужчина со злости схватил ее шубу, ногой наступил на один конец, а за другой начал тянуть, в результате чего меховая вещь порвалась. Суд присудил ребенку штраф в 10 000 рублей.
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