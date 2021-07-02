23-летняя Аля Саламова с Рублевки стала победительницей конкурса «Мисс Москва 2021»

В столице прошел финал юбилейного, 25 по счету конкурса красоты «Мисс Москва 2021». Всего в финал вышли 34 девушки, а победительницу выбирали с помощью онлайн-голосования. В итоге, главной красавицей столицы и обладательницей короны стала 23-летняя «Мисс Рублевская красавица» Аля Саламова.
Девушка рассказала, что с самого детства мечтала участвовать в конкурсах красоты. Выиграть «Красу России» и поехать на «Мисс Вселенную». В своей конкурсной визитке победительница написала, что хочет путешествовать по всему миру и открыть собственный бизнес в области бьюти-индустрии.
Отметим, что больше никаких подробностей победительница о себе больше не раскрыла. Ее аккаунт в Инстаграм почти пустой, фото появляются там крайне редко.
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