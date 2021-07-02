Минздрав попросил прощения за ковидные ужасы в ЦГБ Бердска у пациентов с температурой и кашлем

Сегодня, 2 июля, «Курьер. Среда. Бердск» получил ответ из министерства здравоохранения Новосибирской области на статью — репортаж из красной зоны поликлиники №1.
- Приносим извинение. В связи с низким уровнем вакцинации увеличилось количество заболевших, что увеличило нагрузку на систему здравоохранения. В поликлинике дополнительно привлекают фельдшеров и стажеров. С уважением, Минздрав Новосибирской области, - говорится в сообщении из министерства.
Напомним, что 29 июня «Курьер. Среда. Бердск» в репортаже из красной зоны поликлиники №1 Бердска рассказал о том, как люди с температурой сидят в душном коридоре по 6 часов, ожидая приема у врача, занимая очередь в 4 часа утра.
- Ничего не меняется. Я жаловалась, звонила в Новосибирск. Как такое возможно, что кругом кричат пандемия, всё отменить, а тут в ЦГБ всё вперемешку? Вы думаете, сколько здесь людей просто с диагнозом ОРВИ, а сколько с коронавирусом? Вот и я не знаю, лечусь я здесь или заражаюсь,- говорит бердчанки.
В красной зоне поликлиники №1 результаты теста выдают во 2 кабинете, берут мазок - в 3 кабинете. Очередь стоит человек 40. Люди подходят. Окно в коридоре открыто. Здесь очень душно. Если стоять в маске больше 10 минут, то начинаешь задыхаться от нехватки кислорода.
Почему не могут организовать работу? Можно посмотреть, как в других городах. В Новосибирске нет такого. Там в кабинете врача берут мазок. Что у нас так специально собирают очереди, чтоб люди шли в платные больницы?- спрашивают пациенты.
- Укомплектованность терапевтами на дату 2019 года 35%, она так и сохраняется. Возрастной контингент наших терапевтов – мы не можем их отправлять работать в красную зону, они работают в зеленой зоне. Три человека работают в трех кабинетах красной зоны с 8 до 17 часов и один – до 20 часов. В этой ситуации мы ждем, когда к нам придут целевики, пройдут аккредитацию, и фельдшера, которые оканчивают медицинский колледж. Нагрузка сейчас колоссальная не только на взрослую поликлинику №1. Такая нагрузка практически на все поликлинические подразделения на территории как минимум области,- сказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская 28 июня на аппаратном совещании у главы города.