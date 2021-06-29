До рассвета занимают очередь в красной зоне поликлиники №1 Бердска: Пациент стоит много часов в двух очередях - к врачу и на тест
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До рассвета занимают очередь в красной зоне поликлиники №1 Бердска: Пациент стоит много часов в двух очередях - к врачу и на тест

10:45:366/29/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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"В Новосибирске нет такого. Там в кабинете врача берут мазок. Что у нас так специально собирают очереди, чтоб люди шли в платные больницы?"- говорят пациенты.

Очередь за результатами теста на коронавирус в ЦГБ Бердска
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В красной зоне поликлиники №1 Бердска сегодня, 29 июня 2021 года, очередь на прием к врачу занимают с 4 утра. Вчера бердчанин шесть с половиной часов провел в очереди, чтобы попасть на прием к терапевту. Всё бы ничего, но сидел в поликлинике с температурой 39.
- Да как в тумане. А где взять рецепт на лекарства, от чего лечиться, где узнать. Пока силы есть, прихожу к врачам. Не будет сил, просто дома лежать буду, - говорит мужчина.

- Ничего не меняется. Я жаловалась, звонила в Новосибирск. Как такое возможно, что кругом кричат пандемия, всё отменить, а тут в ЦГБ всё вперемешку? Вы думаете, сколько здесь людей просто с диагнозом ОРВИ, а сколько с коронавирусом? Вот и я не знаю, лечусь я здесь или заражаюсь,- такое мнение у бердчанки.

Пожилая дама рассказала, что привилась ещё в марте, вакциной "Спутник", думала, что ей теперь коронавирус не страшен. Заболела две недели назад.
- Я поняла сама, что это коронавирус, у меня вся простуда стала спускаться вниз, в легкие. Потом я полностью потеряла обоняние. Температура продержалась меньше недели. Мне дочь привозила тест, я сдала и в поликлинике, и дочка отвезла в платную. Там вышло, что у меня коронавирус, а здесь у нас, что нет. Лечилась антибиотиками. Я сдавала ещё раз, не понятно, что делать. Легкие болят и сейчас и чувствую себя нездоровой. Сосед у меня в выходные прошлые на даче отмечал день рождения, спал пьяный на земле, сейчас лежит с воспалением легких, температура, тоже сдал анализ — отрицательно, - рассказывает женщина.

В красной зоне поликлиники №1 результаты теста выдают во 2 кабинете, берут мазок - в 3 кабинете. Очередь стоит человек 40. Люди подходят. Окно в коридоре открыто. Здесь очень душно. Если стоять в маске больше 10 минут, то начинаешь задыхаться от нехватки кислорода. Люди сидят по 6 часов. И стоят с температурой.
- Почему не могут организовать работу? Можно посмотреть, как в других городах. В Новосибирске нет такого. Там в кабинете врача берут мазок. Что у нас так специально собирают очереди, чтоб люди шли в платные больницы?- говорят пациенты.

Сдать и получить результаты теста стоит очередь

Люди выходят на лестницу, в красной зоне душно

Очередь за результатами теста стоит в коридоре на лестнице

Сегодня, 29 июня, принимает три врача -терапевта в красной зоне поликлиники №1 Бердска

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