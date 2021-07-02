С рассвета стоят в очереди ради "Арепливира" за 5 080 рублей пациенты с красными глазами от лихорадки и удушающим кашлем в красную зону ЦГБ Бердска

1 июля 2021 года оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Новосибирской области сообщил, что дополнительные 83 миллиона рублей получит Новосибирская область на приобретение лекарств для лечения пациентов с COVID-19.
«Принято очень важное решение о выделении 83 млн рублей на приобретение лекарств для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях», – рассказал Александр Жуков, первый заместитель Председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области.
Напомним, что лекарственные препараты для лечения пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» в амбулаторных условиях распределяются по всем медицинским организациям Новосибирской области, подведомственным министерству здравоохранения региона, с учетом прикрепленного населения, в соответствии с расчетной потребностью медицинской организации.
Схему лечения пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» назначает лечащий врач индивидуально, с учетом тяжести состояния, сопутствующих заболеваний и имеющихся противопоказаний в соответствии с действующей версией временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
1 июля в очереди в кабинет красной зоны поликлиники №2 Бердска было несколько человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция (COVID-19). Люди пришли сами на прием с температурой, чтобы получить лекарство, не дождавшись врача дома.
- В Москве у меня знакомая болела коронавирусом, к ней врач приезжал каждый день, и лекарство привозили много. В Бердске к нам просто не приезжают, вот и приходим сами, больные,- рассказала женщина в очереди в красной зоне поликлиники №2.
За лекарством приходят и родственники, мужу выдали лекарства для болеющий жены, а сам он сдал тест как контактирующий.
- Моей соседке выдали лекарство противовирусное от коронавируса, оно стоит 5 тысяч рублей. Где мы такое купим, денег таких где взять?- говорит Анна, отстоявшая за таблетками с 10 часов утра до вечера. Анна показала лекарства, которые выдал врач ей. Это арепливир, противовирусный препарат, амоксициллин, антибиотик и метипред. Арепливир действительно стоит, как указано на сайте, 5080 рублей.
Некоторым давали больше лекарств, нужно просто говорить, что у тебя болит, тогда врач и назначает,- рассказала Анна.
Становится понятно, почему люди с температурой 39, сильным кашлем сидят в душных коридорах красных зон поликлиник.
Лекарства не привозят, антибиотики в аптеке по рецепту, а противовирусный препарат стоит 5000 рублей. Как и чем лечиться?