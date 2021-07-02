"Заткнули непонятной ветошью": Причину мощной фекальной аварии в Бердске и сроки ее ликвидации назвал директор КБУ

Продолжается работа на месте аварии канализационного коллектора в Новом поселке Бердска на границе с Новосибирском. Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск», в результате треснувшего тройника на месте стыка трубы Нового поселка с коллектором, идущим из Бердска через Академгородок, на рельеф вылилось содержимое канализации. К счастью, в воду Обского моря вода попала, пройдя «естественную очистку» через песок и почву. Аварийная бригада муниципального Комбината бытовых услуг Бердска добралась до треснувшего тройника.
- Стык заварить невозможно, если бы там всё было сделано нормально, то проблем бы не возникло. Делали систему давно и как придется. Там есть врезка, которую просто заткнули непонятной ветошью, и сделали вторую. Когда делали дорогу, нужно было учесть наличие канализационного коллектора, но, вероятно, торопились, было не до замены труб. Сварщики предложили приварить швейлер и заглушить трещину. Менять тройник на месте стыка канализационных труб проблематично - трубы идут под дорогой. Работает бригада в сложных условиях, решения принимать приходится в процессе работы, поскольку что там такое окажется под землей, никто не мог предположить, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" директор КБУ Анатолий Пронюшкин.
Он отметил, что без воды сейчас находится сейчас Новый поселок, поскольку иначе - без отключения водоснабжения - к месту аварии не подобраться. Работа, по словам Пронюшкина, будет продолжается без перерывов до полного устранения аварии.