"Заткнули непонятной ветошью": Причину мощной фекальной аварии в Бердске и сроки ее ликвидации назвал директор КБУ
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"Заткнули непонятной ветошью": Причину мощной фекальной аварии в Бердске и сроки ее ликвидации назвал директор КБУ

6:51:047/2/2021,Маргарита МартыноваФото: Скрин с видео
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Без воды сейчас находится сейчас Новый поселок, поскольку иначе - без отключения водоснабжения - к месту аварии не подобраться, заявил директор Комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин.

Авария в Новом поселке в Бердске на канализационном коллекторе

Продолжается работа на месте аварии канализационного коллектора в Новом поселке Бердска на границе с Новосибирском. Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск», в результате треснувшего тройника на месте стыка трубы Нового поселка с коллектором, идущим из Бердска через Академгородок, на рельеф вылилось содержимое канализации. К счастью, в воду Обского моря вода попала, пройдя «естественную очистку» через песок и почву. Аварийная бригада муниципального Комбината бытовых услуг Бердска добралась до треснувшего тройника.

- Стык заварить невозможно, если бы там всё было сделано нормально, то проблем бы не возникло. Делали систему давно и как придется. Там есть врезка, которую просто заткнули непонятной ветошью, и сделали вторую. Когда делали дорогу, нужно было учесть наличие канализационного коллектора, но, вероятно, торопились, было не до замены труб. Сварщики предложили приварить швейлер и заглушить трещину. Менять тройник на месте стыка канализационных труб проблематично - трубы идут под дорогой. Работает бригада в сложных условиях, решения принимать приходится в процессе работы, поскольку что там такое окажется под землей, никто не мог предположить, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" директор КБУ Анатолий Пронюшкин.

Он отметил, что без воды сейчас находится сейчас Новый поселок, поскольку иначе - без отключения водоснабжения - к месту аварии не подобраться. Работа, по словам Пронюшкина, будет продолжается без перерывов до полного устранения аварии.

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