В День ГИБДД по всем правилам шустрые поздравки и открытки для каждого 3 июля 2021 года

Работы спокойной, приятной и тихой.
Водителей — вежливых, едущих лихо.
Начальства хорошего, и без приколов,
И бамперов целых, колес без проколов.
Указов — понятных, зарплаты — достойной,
А жизни — приятной, красивой, пристойной.
И штрафов поменьше (а может, побольше?).
Чтоб было жилье, но отдельно от тещи.
И чтобы погода — без снега и пыли.
Ну, в общем, чтоб счастливы, радостны были!
Июль. Жара. В машине душно.
И проспала я, как всегда.
Сижу и крашу глазик тушью.
Пока один. Но надо ж два!
Я подвела его подводкой.
Работой в зеркало любуюсь.
И вижу, как ко мне сквозь пробку
Гаишник резво марширует.
Представился. Такой весь важный.
«Права, гражданка, предъявите...»
Ищу я документ бумажный,
В котором штамп, что я — водитель.
Ну, это ж надо! Вот зараза!
Я к туфлям сумочку сменила...
Накрашенным моргаю глазом.
И улыбаясь мило-мило,
Кокетство женское включаю
И нежным голоском пою:
Я Вас сегодня поздравляю,
И даже чуточку люблю!
Пусть в праздник Ваш ГИБДДешный
Сердца свои Вам дарят дамы!
И наполняются успешно
Дарами щедрыми карманы!
Сплошною белой полосою
Пред Вами жизнь пускай ложится!
А бабе в черном, что с косою,
Навечно красный загорится!
Здоровым будет пусть румянец!
И печень чтоб не подводила!
Пусть страсть танцует с Вами танец!
Фу! Кажется, заговорила...
Сегодня праздник День ГАИ,
День бравой службы, очень важной.
Пусть жизнь от бед всегда хранит,
Избавит вас от всех несчастий.
Чтоб нарушитель не наглел
И уважал ваш труд опасный.
Чтоб кошелек ваш не худел,
И жизнь чтоб радовала счастьем.
Пусть этот праздник принесет
Вам исполненье всех желаний.
Живите долго, без забот.
Мы с Днем ГАИ вас поздравляем.
Пускай на дороге будет порядок,
Ведь трудишься ты с этой целью всегда!
Пусть в доме твоем царят мир и достаток,
Пускай тебе светит удачи звезда!
Желаю здоровья, в карьере успеха,
Будь уважаем и всеми любим!
И пусть ни единая в жизни помеха
Не станет преградой к целям твоим!
Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru