В День ГИБДД по всем правилам шустрые поздравки и открытки для каждого 3 июля 2021 года
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В День ГИБДД по всем правилам шустрые поздравки и открытки для каждого 3 июля 2021 года

6:06:527/3/2021Фото: bonnycards
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Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции — День ГИБДД МВД Российской Федерации

День ГИБДД

Работы спокойной, приятной и тихой.
Водителей — вежливых, едущих лихо.
Начальства хорошего, и без приколов,
И бамперов целых, колес без проколов.
Указов — понятных, зарплаты — достойной,
А жизни — приятной, красивой, пристойной.
И штрафов поменьше (а может, побольше?).
Чтоб было жилье, но отдельно от тещи.
И чтобы погода — без снега и пыли.
Ну, в общем, чтоб счастливы, радостны были!

День ГИБДД

Июль. Жара. В машине душно.
И проспала я, как всегда.
Сижу и крашу глазик тушью.
Пока один. Но надо ж два!

Я подвела его подводкой.
Работой в зеркало любуюсь.
И вижу, как ко мне сквозь пробку
Гаишник резво марширует.

Представился. Такой весь важный.
«Права, гражданка, предъявите...»
Ищу я документ бумажный,
В котором штамп, что я — водитель.

Ну, это ж надо! Вот зараза!
Я к туфлям сумочку сменила...
Накрашенным моргаю глазом.
И улыбаясь мило-мило,

Кокетство женское включаю
И нежным голоском пою:
Я Вас сегодня поздравляю,
И даже чуточку люблю!

Пусть в праздник Ваш ГИБДДешный
Сердца свои Вам дарят дамы!
И наполняются успешно
Дарами щедрыми карманы!

Сплошною белой полосою
Пред Вами жизнь пускай ложится!
А бабе в черном, что с косою,
Навечно красный загорится!

Здоровым будет пусть румянец!
И печень чтоб не подводила!
Пусть страсть танцует с Вами танец!
Фу! Кажется, заговорила...

День ГИБДД

Сегодня праздник День ГАИ,
День бравой службы, очень важной.
Пусть жизнь от бед всегда хранит,
Избавит вас от всех несчастий.

Чтоб нарушитель не наглел
И уважал ваш труд опасный.
Чтоб кошелек ваш не худел,
И жизнь чтоб радовала счастьем.

Пусть этот праздник принесет
Вам исполненье всех желаний.
Живите долго, без забот.
Мы с Днем ГАИ вас поздравляем.

День ГИБДД

Пускай на дороге будет порядок,
Ведь трудишься ты с этой целью всегда!
Пусть в доме твоем царят мир и достаток,
Пускай тебе светит удачи звезда!

Желаю здоровья, в карьере успеха,
Будь уважаем и всеми любим!
И пусть ни единая в жизни помеха
Не станет преградой к целям твоим!

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

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