В День Независимости Республики Беларусь 3 июля ошеломительные поздравления и картинки
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В День Независимости Республики Беларусь 3 июля ошеломительные поздравления и картинки

3:15:327/3/2021Фото: fresh-cards
0

В Белоруссии празднуется День Независимости Республики Беларусь 3 июля 2021 года.

День Независимости Республики Беларусь

Белорусы мои дорогие,
Независимость — наша награда!
Для всех вас пожелания благие
От души я дарю в эту дату!

Много счастья, здоровья, достатка,
Всем добра и любви неземной,
А еще в государстве порядка,
Чтоб всегда мы гордились страной!

День Независимости Республики Беларусь

Всех сограждан любимой страны
Я сейчас от души поздравляю!
Будем счастливы, будем дружны,
Белорусам добра всем желаю!

Пусть в РБ дела славно идут,
Беларусь развивается наша,
Пусть успехи нас новые ждут,
А страна становится краше!

День Независимости Республики Беларусь

С Днем Независимости нынче
Я поздравляю Беларусь,
Назвать республику великой
Я ни за что побоюсь.

Желаю счастья, процветания,
Чтоб в радости лишь жил народ,
Пускай по всем вам направлениям
Ну, фантастически везет.

Желаю силы я державе,
Пусть радует вас каждый день,
А оптимизм, задор и радость,
Прогонят горести и тень.

День Независимости Республики Беларусь

Моя Беларусь,
Родная земля,
Свободной тебя
Хочу видеть я.

Пусть будут травы
Омыты росой,
Вольно, свободно
Народ живет твой.

Богатой, цветущей
Страной быть желаю
И с Днем независимости
Поздравляю.

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

Список признаков COVID-19 нового типа
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень Независимости Республики Беларусь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В День Независимости Республики Беларусь 3 июля ошеломительные поздравления и картинки
    3:15:32 7/3/2021
    В День Независимости Республики Беларусь 3 июля ошеломительные поздравления и картинки
    Четыре типа головной боли: как определить, какой у вас
    3:00:44 7/3/2021
    Четыре типа головной боли: как определить, какой у вас
    По цвету глаз можно узнать привычки к употреблению алкоголя
    2:00:39 7/3/2021
    По цвету глаз можно узнать привычки к употреблению алкоголя
    Уникальные и неповторимые открытки с Днём Хакасии 3 июля и с любовью поздравления
    1:40:29 7/3/2021
    Уникальные и неповторимые открытки с Днём Хакасии 3 июля и с любовью поздравления
    Кто такой Александр Мазепов
    1:00:43 7/3/2021
    Кто такой Александр Мазепов
    Атомную подлодку "Новосибирск" вывели на испытания в Белое море
    11:21:18 7/2/2021
    Атомную подлодку "Новосибирск" вывели на испытания в Белое море
    Что категорически нельзя и что благоприятно делать на даче 3 и 4 июля по Луне в знаке Овна и Тельца?
    11:20:09 7/2/2021
    Что категорически нельзя и что благоприятно делать на даче 3 и 4 июля по Луне в знаке Овна и Тельца?
    Залечили до смерти: Подросток скончался в психбольнице. Дело не возбуждали год
    11:15:24 7/2/2021
    Залечили до смерти: Подросток скончался в психбольнице. Дело не возбуждали год
    Точную дату пика третьей волны коронавируса рассчитали математики для Новосибирской области
    10:57:37 7/2/2021
    Точную дату пика третьей волны коронавируса рассчитали математики для Новосибирской области
    Пенсионная система обрекает стариков на нищету: Что изменить, перечислил Миронов
    10:40:20 7/2/2021
    Пенсионная система обрекает стариков на нищету: Что изменить, перечислил Миронов