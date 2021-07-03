В День Независимости Республики Беларусь 3 июля ошеломительные поздравления и картинки

Белорусы мои дорогие,
Независимость — наша награда!
Для всех вас пожелания благие
От души я дарю в эту дату!
Много счастья, здоровья, достатка,
Всем добра и любви неземной,
А еще в государстве порядка,
Чтоб всегда мы гордились страной!
Всех сограждан любимой страны
Я сейчас от души поздравляю!
Будем счастливы, будем дружны,
Белорусам добра всем желаю!
Пусть в РБ дела славно идут,
Беларусь развивается наша,
Пусть успехи нас новые ждут,
А страна становится краше!
С Днем Независимости нынче
Я поздравляю Беларусь,
Назвать республику великой
Я ни за что побоюсь.
Желаю счастья, процветания,
Чтоб в радости лишь жил народ,
Пускай по всем вам направлениям
Ну, фантастически везет.
Желаю силы я державе,
Пусть радует вас каждый день,
А оптимизм, задор и радость,
Прогонят горести и тень.
Моя Беларусь,
Родная земля,
Свободной тебя
Хочу видеть я.
Пусть будут травы
Омыты росой,
Вольно, свободно
Народ живет твой.
Богатой, цветущей
Страной быть желаю
И с Днем независимости
Поздравляю.
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru