Уникальные и неповторимые открытки с Днём Хакасии 3 июля и с любовью поздравления

Край наш красивый и край наш большой,
Все здесь так мило, знакомо…
Кажется, каждый в нем камень родной,
Кажется, здесь только дома!
Я поздравляю тебя с важным днем!
Праздник для всех, кто так любит
Край наш родной, который мы домом зовем
И таковым всегда будет!
Поздравляем край наш милый-
С днем рождения родной,
Столько мы вложили силы
И построили с тобой.
Без сомненья, ты прекрасен,
Хоть порой не видим мы,
Как велик, широк и статен
Твой покой средь кутерьмы.
Так расти и развивайся,
Строй и память сохраняй,
Будь борцом и не сдавайся,
Прошлых лет не забывай.
Источник: greenstreets.ru