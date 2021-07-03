Уникальные и неповторимые открытки с Днём Хакасии 3 июля и с любовью поздравления
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Уникальные и неповторимые открытки с Днём Хакасии 3 июля и с любовью поздравления

1:40:297/3/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Хакасия 3 июля 2021 года отмечает свое 30-летие как республика.

День Хакасии

Край наш красивый и край наш большой,
Все здесь так мило, знакомо…
Кажется, каждый в нем камень родной,
Кажется, здесь только дома!
Я поздравляю тебя с важным днем!
Праздник для всех, кто так любит
Край наш родной, который мы домом зовем
И таковым всегда будет!

День Хакасии

Поздравляем край наш милый-
С днем рождения родной,
Столько мы вложили силы
И построили с тобой.
Без сомненья, ты прекрасен,
Хоть порой не видим мы,
Как велик, широк и статен
Твой покой средь кутерьмы.
Так расти и развивайся,
Строй и память сохраняй,
Будь борцом и не сдавайся,
Прошлых лет не забывай.

День Хакасии

Источник: greenstreets.ru

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